Работница McDonald’s положила картофель в рот и отдала клиентке: дело передали в суд

Клиентка уже доедала картофель, когда в сети появилось скандальное видео.

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Бывшая сотрудница McDonald's, которую обвиняют в том, что она клала картофель фри в рот перед тем, как подать его клиентке, предстанет перед судом, пишет Boston25news.

22-летней Кейли Сантос из города Саутбридж предъявлено обвинение в распространении пищевых продуктов с вредным веществом. Обвинение связано с инцидентом, произошедшим 9 апреля 2026 года в ресторане McDonald's на Ист-Мейн-стрит.

По данным следствия, на видео, записанном через Snapchat, видно, как Сантос берет горсти картофеля фри, кладет их в рот, а затем возвращает обратно в картонную упаковку.

Полиция установила, что клиенткой была жительница Саутбриджа, которая впоследствии сообщила следователям, что успела съесть картофель еще до того, как увидела видео в интернете.

Сантос, которая на тот момент была менеджером заведения McDonald's в Саутбридже, знала клиентку по прежним личным отношениям. В судебных документах указано, что они состояли в отношениях около двух лет, а Сантос якобы была расстроена из-за их расставания в октябре 2024 года.

Судебные материалы также содержат новые подробности резонансного видео с участием бывшего менеджера McDonald's из Массачусетса.

В ресторане уже отреагировали на инцидент. Сотрудники, причастные к происшествию, больше там не работают.

Полиция также сообщила о наличии записи с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован инцидент.

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