В Винницкой области патрульный угрожал мобилизацией мужчинам, которые отказывались платить за фейковые справки об инсульте

Патрульный, по данным следствия, предлагал военнообязанным за 7 тысяч долларов США организовать изготовление медицинских документов о якобы перенесенном инфаркте или инсульте.

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В Винницкой области разоблачили патрульного, который, по данным следствия, предлагал военнообязанным за 7 тыс. долларов США организовать изготовление медицинских документов о якобы перенесенном инфаркте или инсульте. Эти документы могли быть использованы для исключения мужчин с воинского учета.

Как отметили в ГБР, правоохранитель уверял, что имеет необходимые связи в медицинских учреждениях и среди должностных лиц ТЦК и СП.

По информации следствия, тем, кто отказывался платить, полицейский угрожал принудительной доставкой в ТЦК и СП и мобилизацией, ссылаясь на свои служебные возможности.

В настоящее время сотрудники ГБР проверяют, кто еще мог быть причастен к схеме и имел ли подозреваемый реальную возможность выполнить свои обещания.

13 июля патрульного задержали во время получения денег от клиента.

Полицейского подозревают в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении его от должности.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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