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ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета

16:00, 16 июля 2026 188
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В Высшем совете правосудия заявили, что отсутствие адвокатов в составе Совета угрожает работе органа.
ВСП требует от адвокатуры провести съезд для избрания двух членов Совета
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Высший совет правосудия обратился к Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совету адвокатов Украины с требованием немедленно принять меры для проведения съезда адвокатов Украины и избрания двух членов ВСП по квоте адвокатуры.

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Отсутствие представителей адвокатского сообщества в составе Совета уже более четырех лет создает серьезные риски для стабильной работы ключевого органа судейского управления.

Согласно статье 131 Конституции Украины, съезд адвокатов Украины является одним из субъектов формирования Высшего совета правосудия и обязан избрать двух его членов. Это участие адвокатуры обеспечивает профессиональный баланс в составе конституционного органа, учитывая практический опыт адвокатов в обеспечении доступа к правосудию, соблюдении процессуальных гарантий и защите прав человека.

Как подчеркивает ВСП, избрание членов Совета съездом адвокатов — это не право, а конституционная обязанность адвокатуры. Конституция не предусматривает возможности отказа или произвольного откладывания выполнения этой функции. Длительное вакантное состояние двух должностей членов ВСП противоречит принципу институциональной непрерывности деятельности органов государственной власти, на котором акцентирует внимание Конституционный Суд Украины в решении № 2-р/2020.

Неполный состав Совета (из предусмотренного 21 члена) создает постоянные риски для обеспечения кворума, увеличивает нагрузку на действующих членов, замедляет рассмотрение кадровых и дисциплинарных производств в отношении судей, а также тормозит решение вопросов судейской карьеры. Каждый судья или прокурор имеет право на рассмотрение его дела полным конституционно определенным составом органа.

Особенно критической ситуация станет в ближайшее время: в августе 2026 года заканчивается срок полномочий трех членов ВСП, а в январе 2027 года — еще восьми членов, избранных съездом судей. Это может существенно ослабить институциональную способность Совета.

В Отчете Европейской комиссии по Украине за 2025 год подчеркнуто, что НААУ до сих пор не объявила конкурс на вакантные должности членов ВСП по своей квоте. Европейские партнеры настаивают на обновлении органов адвокатского самоуправления в соответствии с европейскими стандартами прозрачности и демократичности.

«После формирования таких органов незамедлительно должен быть проведен съезд адвокатов Украины для избрания членов Высшего совета правосудия по квоте адвокатуры», — отмечается в обращении ВСП.

Органы адвокатского самоуправления объясняют промедление военным положением и ситуацией с безопасностью. Однако, по убеждению Высшего совета правосудия, такое обоснование является недостаточным. Действующее законодательство не содержит никаких запретов на проведение съездов органов профессионального самоуправления в условиях военного положения. Введение этого режима не прекращает деятельность адвокатуры и не освобождает ее от выполнения конституционных и законодательных полномочий.

Другие субъекты формирования ВСП уже неоднократно проводили соответствующие съезды и конференции после 24 февраля 2022 года:

XIX внеочередной съезд судей Украины (январь 2023 года) избрал 8 членов Совета;

Всеукраинская конференция прокуроров (февраль 2023 года) избрала 2 членов;

Съезды представителей юридических вузов и научных учреждений проводились в 2022–2023 годах.

В 2026 году судьи, прокуроры и ученые также определили даты очередных съездов. Это свидетельствует о том, что военное положение не является препятствием для проведения таких процедур.

Высший совет правосудия призывает НААУ и Совет адвокатов Украины:

Незамедлительно реализовать рекомендации Европейской комиссии по реформированию адвокатуры.

Обеспечить прозрачное, демократическое формирование органов адвокатского самоуправления.

В кратчайший срок провести съезд адвокатов Украины и избрать двух членов ВСП.

«Своевременное избрание членов Высшего совета правосудия по квоте съезда адвокатов Украины является необходимым шагом для обеспечения его бесперебойной деятельности, профессионального баланса в составе Совета и надлежащего выполнения конституционных полномочий», — подчеркивает ВСП.

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НААУ ВСП адвокатура РАУ

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