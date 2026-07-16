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Взрыв складов в Вишневом: СБУ задержала руководителей одного из оборонных предприятий

15:08, 16 июля 2026
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СБУ заявляет, что из-за нарушения правил хранения боеприпасов после российского удара произошли взрывы, которые привели к жертвам и разрушениям.
Взрыв складов в Вишневом: СБУ задержала руководителей одного из оборонных предприятий
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Служба безопасности Украины задержала генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя по производству, которые допустили размещение боеприпасов на складах, расположенных вблизи жилых домов в городе Вишневое Киевской области.

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Как установило расследование, 6 июля этого года в результате комбинированной атаки рф по столичному региону на складах режимного объекта возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, которые хранились в ангарах.

СБУ установила, что эти складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов.

По материалам дела, это произошло из-за того, что гендиректор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ.

Кроме того, его заместитель допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости к жилой застройке. Это привело к гибели и травмированию людей, а также уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 2, 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Также готовится ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что в ночь на 6 июля русские войска совершили массированный обстрел города. После атаки в Вишневом зафиксировали вторичную детонацию, из-за чего эвакуировали около 600 человек. В результате удара в городе было повреждено 13 гектаров жилой застройки.

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ставший целью российского обстрела объект в Вишневом был составом боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома».

Через несколько дней заместитель председателя СБУ Александр Поклад доложил Владимиру Зеленскому, что руководители двух государственных предприятий действовали с нарушением закона и вопреки решению Ставки верховного главнокомандующего.

Позже Герман Сметанин объявил о завершении работы в должности генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

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СБУ

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