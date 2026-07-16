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КХС ВС разъяснил условия возобновления договора аренды земельного участка с водным объектом

15:26, 16 июля 2026 183
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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что возобновление договора аренды земельного участка вместе с водным объектом невозможно только по правилам Закона «Об аренде земли».
КХС ВС разъяснил условия возобновления договора аренды земельного участка с водным объектом
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Поновление договора аренды земельного участка в комплексе с расположенным на нем водным объектом не может осуществляться исключительно по правилам ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли». Новый договор должен соответствовать требованиям земельного, водного и специального законодательства, содержать все существенные условия, предусмотренные для аренды водного объекта, а также сопровождаться необходимыми документами. Само по себе решение органа местного самоуправления о продлении договора без соблюдения установленного порядка не создает для арендатора правомерного ожидания заключения договора.

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К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 911/786/25.

Суть дела

Физическое лицо – предприниматель обратился в суд с иском к поселковому совету о признании заключенным дополнительного соглашения о продлении договора аренды земельного участка водного фонда. Истец указал, что совет принял решение о продлении договора, однако безосновательно уклонялся от подписания дополнительного соглашения.

Хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска. Апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и удовлетворил иск.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд указал, что хотя в соответствии с п. 2 разд. II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 4 ноября 2020 года № 963-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками» продление договоров аренды водных объектов осуществляется без проведения земельных торгов, это не может толковаться как безусловное основание для автоматического продления таких договоров на прежних условиях исключительно на основании положений ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли».

КХС ВС подчеркнул, что Закон Украины «Об аренде земли» определяет общие существенные условия договора аренды земли, а для договоров аренды земельного участка в комплексе с расположенным на нем водным объектом законодательством установлены дополнительные обязательные условия. В частности, договор должен содержать сведения о размере арендной платы за водный объект, определенном в соответствии с Методикой определения размера платы за предоставленные в аренду водные объекты, объеме и площади водного объекта, перечне и характеристиках гидротехнических сооружений, обязательствах арендатора по охране и эксплуатации водного объекта, а его неотъемлемой частью является паспорт водного объекта.

Однако стороны не согласовали существенные условия договора, в частности относительно размера арендной платы за водный объект и порядка ее расчета в соответствии с указанной Методикой. Кроме того, отсутствовали паспорт водного объекта и согласование договора центральным органом исполнительной власти в сфере водного хозяйства.

Также КХС ВС подчеркнул, что положения законодательства на момент начала процедуры продления договора были четкими, ясными, понятными и должны были быть выполнены сторонами. Само по себе обращение арендатора (субъекта хозяйствования) в поселковый совет и принятие им решения о продлении договора аренды без соблюдения требований законодательства не создает правомерного ожидания и не освобождает стороны от обязанности соблюдать императивные предписания земельного, водного и специального законодательства, не устраняет необходимости согласования всех существенных условий договора и не заменяет собой наличие документов, необходимых для заключения договора аренды водного объекта в комплексе с земельным участком под ним.

КХС ВС удовлетворил кассационную жалобу поселкового совета, отменил постановление апелляционного суда и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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