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Новые контракты в Силах обороны: как выбрать направление службы и подать заявку через Резерв+

14:08, 16 июля 2026
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Пользователи Резерв+ уже оставили более 2000 заявок с отметкой о желании заключить новый контракт.
Новые контракты в Силах обороны: как выбрать направление службы и подать заявку через Резерв+
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В приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины.

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Как сообщили в Министерстве обороны Украины, сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные вакансии и сразу сообщить рекрутеру о желании заключить контракт с определенным сроком службы. Новые контракты предусматривают четкие сроки прохождения службы и гарантированное право на отсрочку после их завершения.

Подать заявку можно в разделе «Вакансии» приложения «Резерв+».

Сейчас доступны три вида контрактов:

  • Пехотно-штурмовой контракт предназначен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других определенных боевых должностей с наибольшими рисками. Срок службы составляет 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военнослужащих и от шести месяцев для военных, которые были уволены со службы во время действия особого периода.
  • Боевой контракт доступен для специалистов РЭБ, операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов и других боевых специальностей. Срок службы по нему составляет 24 месяца.
  • Базовый контракт предусмотрен для других направлений службы, в частности с возможностью занимать тыловые должности. Его срок также составляет 24 месяца.

После завершения контракта военнослужащий получает гарантированное право на отсрочку от мобилизации. Базовый срок отсрочки составляет шесть месяцев. Если военнослужащий проходил службу до 2022 года, дополнительно начисляется один месяц отсрочки за каждый полный год такой службы.

Для военнослужащих, которые заключили пехотно-штурмовой контракт, предусмотрены дополнительные гарантии: к отсрочке добавляется три месяца за каждый месяц выполнения боевых задач, а также шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года. Для боевого и базового контрактов за каждые 30 дней выполнения боевых задач дополнительно начисляется один месяц отсрочки.

Чтобы подать заявку, необходимо открыть раздел «Вакансии», выбрать соответствующую вакансию из списка новых контрактов, в форме отклика отметить желание заключить именно новый контракт и отправить заявку. После этого рекрутер свяжется с кандидатом, который пройдет собеседование. В случае положительного решения контракт подписывается офлайн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», граждане, которые решили присоединиться к Вооруженным силам Украины, должны пройти несколько этапов для подписания мотивационного контракта. Для действующих военнослужащих процедура является короче и начинается с подачи рапорта.

По результатам собеседования воинская часть выдает письмо-согласие или рекомендательное письмо. Оно подтверждает, что кандидата готовы взять на конкретную должность. После этого с согласием воинской части кандидат обращается в Центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП для формирования личного дела и направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

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