Не смог назвать даты рождения: суд отказал военнослужащему в усыновлении детей жены

Одной из причин отказа стало то, что заявитель не смог сообщить суду даты рождения детей, которых намеревался усыновить.

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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым военнослужащему отказали в усыновлении троих детей его жены от предыдущего брака.

Суд подчеркнул, что при решении вопроса об усыновлении необходимо оценивать не только формальное соответствие кандидата требованиям закона, но и все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, обеспечит ли усыновление наилучшие интересы ребенка. В этом деле суды учли, в частности, неоднократное привлечение заявителя к административной ответственности за пребывание на военной службе в состоянии алкогольного опьянения, его пояснения во время судебного разбирательства, жилищные условия семьи, а также пришли к выводу о неполноте проверки, проведенной органом опеки и попечительства.

Обстоятельства дела

В июле 2025 года мужчина обратился в суд с заявлением об усыновлении троих детей своей жены, с которой состоял в зарегистрированном браке с октября 2024 года.

Заявитель отмечал, что проживает вместе с семьей, содержит детей, обеспечивает их потребности, имеет постоянный доход, жилье и желает официально стать их отцом. Мать детей предоставила нотариально удостоверенное согласие на усыновление. Орган опеки и попечительства также подготовил заключение, в котором признал усыновление целесообразным и соответствующим наилучшим интересам детей.

Несмотря на это, Ярмолинецкий районный суд отказал в удовлетворении заявления.

Не согласившись с таким решением, заявитель подал апелляционную жалобу. Он подчеркивал, что уже длительное время воспитывает детей, заботится о них, а супруги ожидают рождения общего ребенка. Кроме того, он обращал внимание на то, что ни жена, ни дети не возражали против усыновления.

Что установил апелляционный суд

Пересмотрев материалы дела, Хмельницкий апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд отметил, что заявитель действительно не относится к категориям лиц, которым статья 212 Семейного кодекса Украины прямо запрещает быть усыновителями. Однако это само по себе не означает, что усыновление должно быть разрешено.

Коллегия судей обратила внимание на то, что суд при рассмотрении дела должен оценить все обстоятельства, имеющие существенное значение для обеспечения наилучших интересов детей, как того требуют Семейный кодекс Украины, Конвенция о правах ребенка и Европейская конвенция об усыновлении детей.

Одним из таких обстоятельств 686/20668/25 суд признал то, что заявитель трижды привлекался к административной ответственности по части третьей статьи 172-20 КУоАП за пребывание на территории воинской части и выполнение обязанностей военной службы в состоянии алкогольного опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования в условиях особого периода. За два правонарушения ему были назначены штрафы по 17 тыс. грн, еще за одно — административный арест с содержанием на гауптвахте сроком 10 суток.

Кроме того, суд учел поведение заявителя во время судебного разбирательства. В частности, он не смог назвать год рождения одного ребенка, а в отношении двух других — не назвал ни дату, ни месяц, ни год рождения. В то же время один из детей во время опроса не смог назвать имя человека, который хотел его усыновить, и не выразил своего мнения относительно усыновления.

Отдельно апелляционный суд обратил внимание на жилищные условия семьи. Суд отметил, что единственное жилье, находившееся в собственности заявителя, — комната площадью 17 кв. м в общежитии — не может считаться достаточным для проживания многодетной семьи. Других доказательств наличия жилья в собственности заявитель не предоставил, а во время апелляционного рассмотрения пояснил, что семья фактически проживает в арендованном жилье.

Почему суд не согласился с заключением органа опеки

Апелляционный суд также критически оценил заключение органа опеки и попечительства о целесообразности усыновления.

Коллегия судей отметила, что орган опеки не собрал полной характеристики заявителя, не учел его неоднократное привлечение к административной ответственности за военные административные правонарушения, надлежащим образом не проверил характер взаимоотношений между заявителем и детьми, а также не выяснил подлинные мотивы усыновления.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что положительное заключение органа опеки само по себе не подтверждает соответствие усыновления наилучшим интересам детей.

Вывод суда

Хмельницкий апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Ярмолинецкого районного суда — без изменений.

Суд подчеркнул, что при решении вопроса об усыновлении определяющим является не только выполнение формальных требований закона или наличие согласия матери и положительного заключения органа опеки, но и комплексная оценка всех обстоятельств дела с точки зрения обеспечения наилучших интересов ребенка.

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