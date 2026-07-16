Зеленский: Михаил Федоров останется в моей команде, его должность определят позже

Президент Владимир Зеленский заявил, что назначение руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел будет принято позже.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что решение относительно руководства Министерства обороны и Министерства иностранных дел будет принято позже.

Также он сообщил, что Михаил Федоров останется в его команде.

«Федоров останется в моей команде, однако о его точной роли будет объявлено позже», — отметил глава государства.

Президент также сообщил, что будущему министру обороны придется заниматься не только вопросами Вооруженных сил Украины, но и проблемами мобилизации и работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По словам Зеленского, Игорь Клименко является одним из кандидатов на должность министра обороны, однако соответствующее представление в Верховную Раду пока не внесено.

«Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти — и правильно», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в Верховную Раду внесли представление о назначении нового состава Кабмина.

Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Он подвел итог своей работы во главе оборонного ведомства.

Также сообщалось, что Игорь Клименко может возглавить Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.