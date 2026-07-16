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Зеленский: Михаил Федоров останется в моей команде, его должность определят позже

14:46, 16 июля 2026
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Президент Владимир Зеленский заявил, что назначение руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел будет принято позже.
Зеленский: Михаил Федоров останется в моей команде, его должность определят позже
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Президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что решение относительно руководства Министерства обороны и Министерства иностранных дел будет принято позже.

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Также он сообщил, что Михаил Федоров останется в его команде.

«Федоров останется в моей команде, однако о его точной роли будет объявлено позже», — отметил глава государства.

Президент также сообщил, что будущему министру обороны придется заниматься не только вопросами Вооруженных сил Украины, но и проблемами мобилизации и работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По словам Зеленского, Игорь Клименко является одним из кандидатов на должность министра обороны, однако соответствующее представление в Верховную Раду пока не внесено.

«Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти — и правильно», — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в Верховную Раду внесли представление о назначении нового состава Кабмина.

Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Он подвел итог своей работы во главе оборонного ведомства.

Также сообщалось, что Игорь Клименко может возглавить Минобороны.

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