За поддельные ветеринарные препараты могут ввести пожизненное лишение свободы — законопроект

В Украине хотят наказывать за поддельные ветеринарные препараты так же, как за фальшивые лекарства для людей

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Фальсификация ветеринарных лекарственных средств в Украине может стать отдельным уголовным преступлением. Предлагается ввести уголовную ответственность не только за производство и сбыт поддельных ветеринарных препаратов и их действующих веществ, но и за их контрабанду. Инициатива призвана устранить пробел в законодательстве, который, по мнению авторов, в настоящее время используют недобросовестные участники рынка, а также усилить защиту здоровья людей и животных, продовольственной безопасности и легального бизнеса.

Такие изменения предусматривает законопроект №15413 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты легального рынка ветеринарных лекарственных средств от фальсификатов», зарегистрированный 14 июля 2026 года. Документ предлагает внести изменения в статьи 305 и 321¹ Уголовного кодекса Украины.

Почему предлагают изменить законодательство

Украина еще в 2012 году ратифицировала Конвенцию Совета Европы Medicrime, которая предусматривает криминализацию умышленного изготовления, поставки, торговли, хранения, импорта и экспорта поддельных лекарственных средств, ветеринарных лекарственных средств и их действующих веществ. Однако в настоящее время уголовная ответственность установлена только за фальсификацию лекарственных средств для людей.

Это создает пробел в законодательстве. По словам авторов, значительное количество препаратов — антибиотики, противовирусные, противогрибковые, противопаразитарные и другие — одновременно используются как в медицине, так и в ветеринарии. Из-за этого, как указывается в документе, может возникать возможность избежать уголовной ответственности, если такие препараты позиционируются как ветеринарные. Кроме того, никакой уголовной ответственности в настоящее время не установлено и за фальсификацию действующих веществ.

Также приведена оценка Ветеринарного союза Украины, согласно которой объем рынка фальсифицированных ветеринарных лекарственных средств в Украине в прошлом году достиг 3,7 млрд грн. По мнению авторов законопроекта, это приводит к экономическим убыткам легальных производителей, потерям в отрасли животноводства, рискам для продовольственной безопасности, усилению антибиотикорезистентности и может негативно влиять на экспорт продукции животноводства.

Какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются

Документ предусматривает изменения в две статьи Уголовного кодекса Украины.

Контрабанда фальсифицированных ветеринарных препаратов

Статью 305 УК Украины предлагается дополнить положениями об уголовной ответственности за контрабанду фальсифицированных ветеринарных лекарственных средств и фальсифицированных действующих веществ.

Также предлагается уточнить примечание к статье и установить, что понятия крупного и особо крупного размера фальсифицированных ветеринарных препаратов и их действующих веществ будет определять центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере ветеринарной медицины.

Фальсификация и сбыт ветеринарных препаратов

Изменениями в статью 321¹ УК Украины предлагается установить уголовную ответственность за:

умышленное производство или изготовление;

приобретение;

перевозку;

пересылку;

хранение с целью сбыта;

предложение сбыта;

сбыт фальсифицированных ветеринарных лекарственных средств и фальсифицированных действующих веществ.

Кроме того, в перечень специальных субъектов, для которых предусмотрены квалифицирующие составы преступления, предлагается включить ветеринарных врачей и других специалистов ветеринарной медицины.

Какое наказание может грозить

Законопроект не усиливает уже существующие санкции, а распространяет их на преступления, связанные с фальсифицированными ветеринарными лекарственными средствами и их действующими веществами.

За контрабанду

Предлагается применять следующие санкции:

от 5 до 8 лет лишения свободы — за контрабанду фальсифицированных ветеринарных лекарственных средств или действующих веществ;

от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества — если преступление совершено повторно, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом или в крупных размерах;

от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества — если преступление совершено организованной группой или в особо крупных размерах.

За производство и оборот поддельных ветеринарных препаратов

Предусматривается:

от 5 до 8 лет лишения свободы — за производство, изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта, предложение сбыта или сбыт;

от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет — за квалифицированные составы преступления, в частности если оно совершено ветеринарным врачом или другим специалистом ветеринарной медицины;

действующая санкция в отношении случаев, которые повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия либо были совершены в особо крупных размерах, остается без изменений — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Когда возможно освобождение от уголовной ответственности

Проект уточняет и положения об освобождении от уголовной ответственности.

Оно может применяться к лицу, которое:

добровольно сдало все фальсифицированные лекарственные средства, ветеринарные лекарственные средства и действующие вещества;

сообщило источник их приобретения;

способствовало раскрытию преступления;

если его действия не создали угрозы для жизни и здоровья людей.

В то же время такая норма не будет распространяться на лиц, которые занимались производством или изготовлением фальсифицированной продукции.

Какую цель ставят авторы

Законопроект направлен на создание комплексного механизма уголовно-правовой защиты рынка ветеринарных лекарственных средств. Среди основных задач названы криминализация фальсификации ветеринарных препаратов и действующих веществ, перекрытие международных каналов их незаконной поставки, устранение возможностей избежать ответственности, выполнение международных обязательств Украины по Конвенции Medicrime, приближение законодательства к стандартам ЕС, усиление борьбы с антибиотикорезистентностью и укрепление продовольственной безопасности.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. В то же время, по мнению авторов, в среднесрочной перспективе он может способствовать детенизации рынка ветеринарных лекарственных средств, увеличению налоговых поступлений, защите легального бизнеса, развитию животноводства и повышению экспортного потенциала Украины.

Законопроект предусматривает, что в случае его принятия закон вступит в силу через два месяца после опубликования, кроме положений о подготовке правительством необходимых нормативно-правовых актов, которые должны вступить в силу на следующий день после опубликования закона. Кабинет Министров в течение двух месяцев должен будет привести свои нормативно-правовые акты и акты министерств в соответствие с новыми положениями.

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