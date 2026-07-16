Сергей Корецкий возглавит Кабинет Министров — Верховная Рада поддержала назначение
Верховная Рада 16 июля поддержала проект постановления №15414 о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.
За проголосовало 289 народных депутатов.
Напомним, что поздно вечером 15 июля в парламент поступило представление Президента Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.
«В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — отметил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины была уполномоченная представитель Президента в Верховной Раде Галина Михайлюк.
Корецкий — бывший руководитель государственной компании «Нафтогаз Украины».
Как сообщают СМИ, до этого он несколько лет, с 2022 по 2025 год, руководил компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта», акции которых были переданы в собственность государства.
До работы в государственном секторе Сергей Корецкий занимался бизнесом.
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