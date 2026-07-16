Сергей Корецкий возглавит Кабинет Министров — Верховная Рада поддержала назначение

Верховная Рада поддержала назначение нового Премьер-министра Украины.

Фото: Forbes Ukraine

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Верховная Рада 16 июля поддержала проект постановления №15414 о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

За проголосовало 289 народных депутатов.

Напомним, что поздно вечером 15 июля в парламент поступило представление Президента Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

«В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — отметил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины была уполномоченная представитель Президента в Верховной Раде Галина Михайлюк.

Корецкий — бывший руководитель государственной компании «Нафтогаз Украины».

Как сообщают СМИ, до этого он несколько лет, с 2022 по 2025 год, руководил компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта», акции которых были переданы в собственность государства.

До работы в государственном секторе Сергей Корецкий занимался бизнесом.

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