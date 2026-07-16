В Днепропетровской области военный в СЗЧ открыл огонь по полицейским во время обысков

В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД.

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В Днепропетровской области во время проведения санкционированного обыска мужчина, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть, открыл прицельный огонь по бойцам спецподразделения полиции. В результате стрельбы ранения получили двое сотрудников спецподразделения КОРД. После этого мужчина покончил с собой.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, обыск проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществляли следователи полиции области, сотрудники Департамента стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

По данным полиции, после вооруженного сопротивления мужчина, находясь в доме, выстрелил себе в голову. Раненых бойцов спецподразделения госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. Правоохранители изъяли оружие и документируют все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в селе Песчаный Брод Новоукраинского района Кировоградской области местный житель открыл огонь по полицейским во время проверки документов, ранив двух правоохранителей.

По данным полиции, мужчина выстрелил из неустановленного оружия, когда правоохранители проверяли его документы. В результате стрельбы начальник сектора реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — в руку. В настоящее время в регионе продолжается специальная полицейская операция по задержанию нападавшего.

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