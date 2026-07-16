  1. В Украине

В Днепропетровской области военный в СЗЧ открыл огонь по полицейским во время обысков

12:56, 16 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В результате вооруженного сопротивления ранения получили двое спецназовцев КОРД.
В Днепропетровской области военный в СЗЧ открыл огонь по полицейским во время обысков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области во время проведения санкционированного обыска мужчина, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть, открыл прицельный огонь по бойцам спецподразделения полиции. В результате стрельбы ранения получили двое сотрудников спецподразделения КОРД. После этого мужчина покончил с собой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Национальной полиции Украины, обыск проводился в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия осуществляли следователи полиции области, сотрудники Департамента стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

По данным полиции, после вооруженного сопротивления мужчина, находясь в доме, выстрелил себе в голову. Раненых бойцов спецподразделения госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. Правоохранители изъяли оружие и документируют все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в селе Песчаный Брод Новоукраинского района Кировоградской области местный житель открыл огонь по полицейским во время проверки документов, ранив двух правоохранителей.

По данным полиции, мужчина выстрелил из неустановленного оружия, когда правоохранители проверяли его документы. В результате стрельбы начальник сектора реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — в руку. В настоящее время в регионе продолжается специальная полицейская операция по задержанию нападавшего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция военные обыск война военное положение СЗЧ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разграничил пеню и проценты за аванс по делу о поставке товаров для ВСУ

Верховный Суд вернул на новое рассмотрение дело о взыскании процентов за пользование средствами предварительной оплаты по контракту на поставку продукции оборонного назначения.

Капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС

ГНС объяснила, в каких случаях капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС, даже если работы финансируются из бюджета.

Не уволили, несмотря на нарушения: ВСП отложил рассмотрение рекомендации ВККС об увольнении судьи Натальи Семеновой

Высший совет правосудия отложил рассмотрение рекомендации об увольнении судьи Натальи Семеновой.

Пенсионный фонд пытался оспорить производственный характер смерти врача от COVID-19: что решил Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, кто решает, связана ли смерть медика от COVID-19 с исполнением профессиональных обязанностей.

Женщины в ВСУ: почему добровольное вступление не дает права уволиться в любой момент

Какие правила действуют в 2026 году для увольнения женщин с военной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]