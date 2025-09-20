В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов

Двое правоохранителей ранены, нападавшего разыскивают в рамках спецоперации.

В селе Песчаный Брод Новоукраинского района Кировоградской области местный житель открыл огонь по полицейским во время проверки документов, ранив двух правоохранителей.

По данным полиции, мужчина выстрелил из неустановленного оружия, когда правоохранители проверяли его документы. В результате стрельбы начальник сектора реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — в руку. Сейчас в регионе продолжается специальная полицейская операция по задержанию нападавшего.

