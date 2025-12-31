Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Проектом закона №14333 предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, в частности дополнить пункт 4 части первой статьи 89 новой нормой, которая предусматривает включение в расходы местных бюджетов затрат на осуществление единовременной денежной выплаты ветеранам труда со стажем работы 50 лет.

Инициаторы законопроекта отмечают, что в настоящее время в украинском законодательстве существует пробел в правовом регулировании вопросов социального защиты ветеранов труда, которые имеют чрезвычайно длительный общий стаж работы — не менее 50 лет. Также существует объективная потребность в надлежащем государственном и общественном признании их многолетнего трудового вклада в экономическое, социальное и общественное развитие Украины.

Какие изменения предлагаются

Согласно законопроекту, предлагается дополнить пункт 4 части первой статьи 89 Бюджетного кодекса Украины подпунктом «ґ», который предусматривает осуществление единовременной денежной выплаты ветеранам труда с общим стажем работы не менее 50 лет в размере пяти минимальных заработных плат с целью их социального защиты, материальной поддержки и признания многолетнего вклада в экономическое и общественное развитие государства.

Также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины. В частности, статью 7 Закона Украины «Об основных принципах социального защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине» планируется дополнить частью второй, которая предоставляет ветеранам труда с 50-летним стажем работы право на получение единовременной денежной выплаты в размере пяти минимальных заработных плат за счет бюджетов сельских, поселковых и городских территориальных общин в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, пункт «а» части первой статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» предлагают дополнить подпунктом 6, который предусматривает предоставление органами местного самоуправления единовременной денежной выплаты ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет в размере пяти минимальных заработных плат с целью социального защиты, материальной поддержки и признания их многолетнего вклада в развитие государства.

В пояснительной записке отмечается, что внедрение на законодательном уровне права ветеранов труда с соответствующим стажем на единовременную денежную выплату в четко определенном размере, а также установление обязанности органов местного самоуправления осуществлять такую выплату за счет местных бюджетов будет способствовать устранению существующей правовой неопределенности, обеспечению единого подхода к социальному защите этой категории граждан на всей территории Украины и реализации конституционных принципов социальной направленности государства, уважения к труду и признания личного вклада граждан в развитие общества.

Целью законопроекта является повышение уровня социального защиты ветеранов труда и обеспечение справедливого признания их многолетнего трудового вклада путем внедрения единовременной денежной выплаты в размере пяти минимальных заработных плат.

