Испания отправит военный корабль для защиты Кипра

Испания отправит фрегат на Кипр.

Фото: seaforces.org

Испания решила отправить свой фрегат «Христофор Колумб» на Кипр, присоединившись к французскому авианосцу «Шарль де Голль» и другим кораблям греческого флота. Об этом сообщило Министерство обороны Испании.

Отмечается, что испанский фрегат, который достигнет Кипра примерно 10 марта, используется для противовоздушной обороны.

Фрегат отправили на Кипр, чтобы «обеспечить защиту и противовоздушную оборону» и «поддержать любую эвакуацию гражданского населения».

Это происходит после удара беспилотника по британской базе на средиземноморском острове.

