  1. В мире

Испания отправит военный корабль для защиты Кипра

14:32, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Испания отправит фрегат на Кипр.
Испания отправит военный корабль для защиты Кипра
Фото: seaforces.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Испания решила отправить свой фрегат «Христофор Колумб» на Кипр, присоединившись к французскому авианосцу «Шарль де Голль» и другим кораблям греческого флота. Об этом сообщило Министерство обороны Испании.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что испанский фрегат, который достигнет Кипра примерно 10 марта, используется для противовоздушной обороны.

Фрегат отправили на Кипр, чтобы «обеспечить защиту и противовоздушную оборону» и «поддержать любую эвакуацию гражданского населения».

Это происходит после удара беспилотника по британской базе на средиземноморском острове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Испания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

В изменениях в сфере ВЭД не определили перечень реестров и порядок доступа БЭБ

Комитет поддержал доработку законодательных изменений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Функциональный иммунитет не защищает от ответственности за военные преступления: КУС подтвердил приговор депутату РФ

КУС отказал в открытии производства по жалобе защиты депутата РФ, осужденного в Украине за посягательство на территориальную целостность государства.

Высший совет правосудия внесет представление Президенту о назначении трех судей в апелляционные суды

ВСП рекомендует назначить трех судей в апелляционные суды Запорожской и Черниговской областей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]