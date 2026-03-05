  1. Суд инфо

Конкурс в Николаевский апелляционный суд: одного кандидата ожидает собеседование

15:41, 5 марта 2026
ВККС отметила, что 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судей в Николаевском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей в Николаевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 4 марта Комиссией приняты следующие решения:

Глубоченко Сергей Михайлович — 701,29 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Черевко Сергей Павлович — 409,3 — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 13 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 4 кандидата — не подтвердили, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

