Вопрос допустимости повторного участия судьи в уголовном производстве — резюме решения КСУ

Второй сенат Конституционного Суда Украины 4 марта на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 1-р(II)/2026 по конституционной жалобе Горобца Артура Валерьевича относительно соответствия Конституции Украины части первой статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — Кодекс). Об этом сообщает КСУ.

Судья-докладчик по делу — Сергей Ризник.

Оспариваемыми положениями Кодекса установлено, что «судья, который участвовал в уголовном производстве во время досудебного расследования, не имеет права участвовать в этом же производстве в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций, кроме случаев пересмотра им в апелляционном порядке определения суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, о замене другой меры пресечения на содержание под стражей или о продлении срока содержания под стражей, которое было вынесено во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу».

Субъект права на конституционную жалобу отметил, что «судья, который участвовал на стадии досудебного расследования, уже не сможет быть объективным во время судебного рассмотрения уголовного производства, поскольку у него еще на этапе досудебного расследования уже сформировалось определенное субъективное мнение относительно лица, в отношении которого осуществляется уголовное производство». По мнению Горобца А. В., часть первая статьи 76 Кодекса противоречит принципу справедливого и беспристрастного рассмотрения дела судом, а следовательно — и части первой статьи 55 Конституции Украины.

Рассматривая поднятые в конституционной жалобе вопросы, Конституционный Суд Украины принял во внимание, что указанные нормативные гарантии апелляционного обжалования определений суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей стали следствием внесения Верховной Радой Украины ряда изменений в уголовное процессуальное законодательство во исполнение решения Конституционного Суда Украины от 13 июня 2019 года № 4-р/2019.

Закрепив на законодательном уровне гарантированное Конституцией Украины и подтвержденное решением Суда № 4-р/2019 право на апелляционное обжалование определений суда, связанных с применением меры пресечения в виде содержания под стражей, вынесенных во время судебного производства в суде первой инстанции, Верховная Рада Украины дополнительно предусмотрела нормативный механизм его реализации. Одним из элементов этого механизма стало установленное в статье 76 Кодекса исключение из общего правила о недопустимости повторного участия судьи в уголовном производстве.

Суд отметил, что исключение, закрепленное в части первой этой статьи Кодекса, по своей сути не посягает на действенность указанного правила и объективно обусловлено особенностями рассмотрения вопросов уголовного производства в суде апелляционной инстанции, а также необходимостью соблюдения разумных сроков рассмотрения дела судом.

В решении подчеркнуто, что оставление части первой статьи 76 Кодекса без изменений при одновременном установлении возможности апелляционного обжалования определений суда первой инстанции, связанных с применением меры пресечения в виде содержания под стражей, вынесенных на стадии судебного производства, привело бы к декларативности введенного права и заранее нивелировало бы его эффективность.

Оценивая соразмерность выбранного законодателем способа обеспечения права на апелляционное обжалование судебных решений, связанных с содержанием под стражей, Суд принял во внимание, что согласно части первой статьи 76 Кодекса разрешение судье, который участвовал в уголовном производстве на стадии досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции касается узкого круга вопросов, связанных исключительно с проверкой законности применения во время судебного производства меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время судья, который участвовал в уголовном производстве на стадии досудебного расследования, как и ранее, не имеет права участвовать в этом же производстве при рассмотрении дела по существу в суде первой, апелляционной или кассационной инстанций.

Суд подчеркнул, что в случае, когда предмет судебного контроля, процессуальная функция апелляционного суда и методология оценки им обстоятельств дела остаются неизменными, участие судьи апелляционного суда, который на стадии досудебного расследования пересматривал определения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в апелляционном пересмотре определений, вынесенных судом первой инстанции на стадии судебного производства, само по себе не свидетельствует о нарушении принципа беспристрастности и независимости судьи.

В то же время, по мнению Суда, проблема качества обоснования судебных решений относительно меры пресечения в виде содержания под стражей и связанные с этим случаи нарушения конституционного права лица на судебную защиту не обусловлены обновленным содержанием статьи 76 Кодекса. Ее решение требует дальнейшего совершенствования уголовного процессуального законодательства Верховной Радой Украины в рамках осуществления соответствующих законодательных полномочий.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд пришел к выводу, что часть первая статьи 76 Кодекса соответствует Конституции Украины. Закрепленные в ней нормативные положения направлены на достижение правомерной цели и являются соразмерными такой цели; способствуют достижению целей правосудия и не посягают на другие конституционные основы судопроизводства; не ухудшают положение подозреваемых и обвиняемых по сравнению с предыдущим нормативным регулированием; не нарушают прав других участников уголовного производства; соответствуют требованию утверждения и обеспечения права лица на судебную защиту беспристрастным и независимым судом, а следовательно согласуются с ценностями, принципами и нормами Конституции Украины.

