Зеленский сообщил, что на ремонт дорог нужно 52 миллиарда гривен

16:30, 5 марта 2026
По словам главы государства, работы по ремонту дорог проведут в два этапа.
Фото: restoration.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на ремонт дорог необходимо 52 млрд грн, а сами работы будут проходить в два этапа — до июня и до октября. Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами 5 марта.

«Сегодня острый вопрос — это дороги. Сегодня мы получили ответ, понятна цифра. Правительство будет работать, цифра не маленькая. Нужно для ремонта 52 млрд грн на сегодня. Но что важно, на мой взгляд, все понимают источники финансирования всех этих ремонтов. Очень рассчитываем на плодотворную работу правительства и парламентариев, чтобы все эти источники финансирования дорог заработали», — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что ямочный ремонт дорог будет выполнен до 1 июня.

дороги Владимир Зеленский

