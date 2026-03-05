  1. В Украине

Когда могут назначить нового министра юстиции — Давид Арахамия назвал сроки

16:07, 5 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время обсуждения уже менялись потенциальные кандидаты.
Когда могут назначить нового министра юстиции — Давид Арахамия назвал сроки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что процесс определения кандидата на должность министра юстиции продолжается.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, решение по этому вопросу могут принять в течение ближайших двух-трех месяцев.

Он уточнил, что во время обсуждения уже происходили изменения среди потенциальных кандидатов на должность главы Министерства юстиции.

«У нас длительный процесс идет обсуждение, были изменения в кандидатах по министру юстиции. Что касается министра цифровой трансформации, то до этого даже не обсуждали», — сказал Арахамия на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что в украинской политической практике есть немало случаев, когда министры длительное время работали в статусе исполняющих обязанности без негативного влияния на работу ведомств.

«За последние семь лет много было прецедентов, когда министры работали в статусе исполняющих обязанностей в течение достаточно длительного времени, и это никак не влияло на эффективность их работы», — пояснил глава фракции.

В то же время Арахамия подчеркнул, что сейчас ключевым для парламента является принятие законов, необходимых для получения международной финансовой поддержки.

«То есть я думаю, что в течение двух-трех месяцев точно этот вопрос будет решен, но сейчас главным вопросом стоит как раз голосование тех законов, которые нам нужны для того, чтобы разблокировать эти 90 миллиардов, МВФ-программу и все другие. То есть кадровые вопросы — вы же видите, сейчас все правительство сидит, оно полностью укомплектовано», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст назначение Давид Арахамия Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Акции Укрнафты на 80 тысяч для судей Харьковского окружного админсуда: ВРП проверит обстоятельства возможной провокации

Судьи Харьковского админсуда сообщили о попытке дискредитации: получены письма о подкупе от имени полиции, в то время как полиция опровергает свою причастность.

ВСП объявил конкурс на должность Председателя Службы судебной охраны: порядок и условия

Служба судебной охраны получит нового руководителя: Высший совет правосудия объявил о начале конкурса

Безопасность судей во время войны: ВСП рассмотрел сообщение судьи о сборе личной информации

Судья заявила о прямой угрозе безопасности своей семьи из-за действий представителя истца, приобщившего к материалам дела конфиденциальные данные о ее местожительстве.

Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

В изменениях в сфере ВЭД не определили перечень реестров и порядок доступа БЭБ

Комитет поддержал доработку законодательных изменений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]