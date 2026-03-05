Когда могут назначить нового министра юстиции — Давид Арахамия назвал сроки

Во время обсуждения уже менялись потенциальные кандидаты.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что процесс определения кандидата на должность министра юстиции продолжается.

По его словам, решение по этому вопросу могут принять в течение ближайших двух-трех месяцев.

Он уточнил, что во время обсуждения уже происходили изменения среди потенциальных кандидатов на должность главы Министерства юстиции.

«У нас длительный процесс идет обсуждение, были изменения в кандидатах по министру юстиции. Что касается министра цифровой трансформации, то до этого даже не обсуждали», — сказал Арахамия на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что в украинской политической практике есть немало случаев, когда министры длительное время работали в статусе исполняющих обязанности без негативного влияния на работу ведомств.

«За последние семь лет много было прецедентов, когда министры работали в статусе исполняющих обязанностей в течение достаточно длительного времени, и это никак не влияло на эффективность их работы», — пояснил глава фракции.

В то же время Арахамия подчеркнул, что сейчас ключевым для парламента является принятие законов, необходимых для получения международной финансовой поддержки.

«То есть я думаю, что в течение двух-трех месяцев точно этот вопрос будет решен, но сейчас главным вопросом стоит как раз голосование тех законов, которые нам нужны для того, чтобы разблокировать эти 90 миллиардов, МВФ-программу и все другие. То есть кадровые вопросы — вы же видите, сейчас все правительство сидит, оно полностью укомплектовано», — добавил он.

