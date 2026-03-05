  1. В Україні

Коли можуть призначити нового міністра юстиції — Давид Арахамія назвав терміни

16:07, 5 березня 2026
Під час обговорення вже змінювалися потенційні кандидати.
Коли можуть призначити нового міністра юстиції — Давид Арахамія назвав терміни
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що процес визначення кандидата на посаду міністра юстиції триває.

За його словами, рішення щодо цього можуть ухвалити протягом найближчих двох-трьох місяців.

Він уточнив, під час обговорення вже відбувалися зміни серед потенційних кандидатів на посаду очільника Міністерства юстиції.

«У нас тривалий процес іде обговорення, були зміни в кандидатах по міністру юстиції. Що стосується міністра цифрової трансформації, то до цього навіть не обговорювали», — сказав Арахамія на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що в українській політичній практиці є чимало випадків, коли міністри тривалий час працювали в статусі виконувачів обов’язків без негативного впливу на роботу відомств.

«За останні сім років багато було прецедентів, коли міністри працювали в статусі виконуючих обов’язків протягом достатньо тривалого часу, і це ніяк не впливало на ефективність їхньої роботи», — пояснив голова фракції.

Водночас Арахамія наголосив, що зараз ключовим для парламенту є ухвалення законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової підтримки.

«Тобто я думаю, що протягом двох-трьох місяців точно це питання буде вирішено, але зараз головним питанням стоїть якраз голосування тих законів, які нам потрібні для того, щоб розблокувати ці 90 мільярдів, МВФ-програму і всі інші. Тобто кадрові питання — ви ж бачите, зараз весь уряд сидить, він повністю укомплектований», — додав він.

мінюст призначення Давид Арахамія Міністерство юстиції України

