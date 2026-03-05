СБУ запобігла теракту на Донеччині – агентку РФ затримали біля ТЦК, коли вона чекала на дрон з вибухівкою

Затриманій повідомили про підозру в державній зраді.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка СБУ повідомила про запобігання теракту на об’єктах Сил оборони України. У Донецькій області затримали жінку, яку підозрюють у підготовці підриву прифронтової будівлі територіального центру комплектування.

За даними СБУ, підозрювана мала закласти саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий контейнер біля входу до режимної установи. За задумом, вибух планували здійснити дистанційно в годину пік.

У момент детонації жінка збиралася виїхати з області власним автомобілем та прямувати у бік західного кордону, щоб залишити країну через треті держави.

Правоохоронці затримали її, коли вона прибула на локацію для зустрічі російського безпілотника, який мав доставити вибухівку. У затриманої вилучили саморобний пристрій потужністю майже 2 кг у тротиловому еквіваленті з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільний телефон для дистанційної активації.

За інформацією СБУ, підозрювана — жителька Миколаївки Краматорського району, яку, за версією слідства, завербували російські спецслужби. Вона потрапила в поле зору окупантів через дописи в телеграм-чатах із підтримкою повної окупації регіону. Також, як стверджують у СБУ, жінка пропонувала використовувати її житло як приховану базу для диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуків вилучено смартфон, за допомогою якого вона координувала дії з представником російських спецслужб.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій за фактами підготовки до теракту.

Підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.