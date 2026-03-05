  1. В Україні

СБУ запобігла теракту на Донеччині – агентку РФ затримали біля ТЦК, коли вона чекала на дрон з вибухівкою

16:20, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Затриманій повідомили про підозру в державній зраді.
СБУ запобігла теракту на Донеччині – агентку РФ затримали біля ТЦК, коли вона чекала на дрон з вибухівкою
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка СБУ повідомила про запобігання теракту на об’єктах Сил оборони України. У Донецькій області затримали жінку, яку підозрюють у підготовці підриву прифронтової будівлі територіального центру комплектування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними СБУ, підозрювана мала закласти саморобний вибуховий пристрій у сміттєвий контейнер біля входу до режимної установи. За задумом, вибух планували здійснити дистанційно в годину пік.

У момент детонації жінка збиралася виїхати з області власним автомобілем та прямувати у бік західного кордону, щоб залишити країну через треті держави.

Правоохоронці затримали її, коли вона прибула на локацію для зустрічі російського безпілотника, який мав доставити вибухівку. У затриманої вилучили саморобний пристрій потужністю майже 2 кг у тротиловому еквіваленті з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільний телефон для дистанційної активації.

За інформацією СБУ, підозрювана — жителька Миколаївки Краматорського району, яку, за версією слідства, завербували російські спецслужби. Вона потрапила в поле зору окупантів через дописи в телеграм-чатах із підтримкою повної окупації регіону. Також, як стверджують у СБУ, жінка пропонувала використовувати її житло як приховану базу для диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуків вилучено смартфон, за допомогою якого вона координувала дії з представником російських спецслужб.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій за фактами підготовки до теракту.

Підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ росія Україна Донецьк війна ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]