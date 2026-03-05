Конкурс до Київського апеляційного суду: кандидатка не підтвердила здатності здійснювати правосуддя

У ВККС зазначили, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидатки на посаду судді в Київському апеляційному суді Шевченко Ольги Юріївни. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 5 березня Шевченко Ольга Юріївна набрала 673,33 бали. Колегія ухвалила рішення визнати кандидатку такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетентності.

Загалом проведено співбесіди з 25 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 9 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

