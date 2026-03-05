  1. В Україні

Зарплати вчителів і лікарів «екстренки» зросли — Юлія Свириденко назвала нові цифри

18:40, 5 березня 2026
Середня зарплата лікарів екстреної медичної допомоги перевищила 37 тисяч гривень.
В Україні продовжується підвищення зарплат у сфері освіти та медицини. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко після робочої наради з Президентом Володимиром Зеленським, керівництвом Верховної Ради та представниками парламентської більшості.

За словами очільниці уряду, одним із ключових напрямів соціальної політики залишається підвищення доходів працівників бюджетної сфери.

Зокрема, для педагогічних працівників із початку року оплата праці зросла на 30%. Також збережено щомісячні доплати у розмірі 2000 грн для вчителів по всій країні, а для педагогів у прифронтових регіонах — 4000 грн. Наступний етап підвищення виплат для освітян запланований на вересень.

В уряді також повідомили про зростання зарплат у медичній сфері. Середня зарплата лікарів екстреної медичної допомоги перевищила 37 тисяч гривень.

Окрім цього, Кабмін виділив 500 млн грн на підвищення оплати праці медиків, які працюють у районах бойових дій.

Під час наради також обговорили інші соціальні програми. Зокрема, з 1 березня відбулася індексація пенсій і страхових виплат на 12,1%, яка охопила мільйони українців.

Окрему увагу приділили підтримці родин із дітьми. Зокрема, діють підвищені виплати при народженні дитини — 50 тисяч гривень. Також працюють програми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, підтримки догляду за дитиною до одного року та програма «єЯсла» для батьків, які повертаються до роботи.

