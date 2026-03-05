Трамп вважає, що Путін нібито готовий до мирної угоди, і закликав Зеленського «взятися за справу»

Президент США заявив, що Володимир Зеленський «має взятися за справу і укласти угоду».

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін нібито готовий припинити війну з Україною. Тому, за його словами, Президент Володимир Зеленський «має укласти угоду». Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Politico.

«Зеленський має взятися за справу і укласти угоду», — заявив він.

Трамп зазначив, що, на його думку, Путін готовий до цього. «Я думаю, що Путін готовий укласти угоду», — сказав американський президент.

На запитання журналістів, у чому саме полягає перешкода для мирної угоди з боку України, Трамп не став уточнювати деталі. Однак він знову заявив, що, на його думку, Президент України нібито недостатньо демонструє готовність до переговорів.

«Неможливо уявити, що саме він є перешкодою. У вас немає сильних карт. Зараз у нього їх ще менше», — сказав Трамп.

