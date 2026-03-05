Створення військових меморіальних кладовищ, пенсії та працевлаштування – Комітет розглянув низку законопроєктів

Комітет рекомендував прийняти законопроєкт, що встановлює єдині підходи до створення, утримання та охорони військових меморіальних кладовищ.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту провів чергове засідання, під час якого народні депутати схвалили рекомендації за результатами комітетських слухань на тему: «Про стан організації і верифікації виплат та ідентифікації осіб – отримувачів пенсій та/або соціальних виплат». Кабінет Міністрів України має поінформувати Комітет про виконання цих рекомендацій до 1 квітня 2026 року. Про це повідомили в Прес-служба Апараті Верховної Ради України.

Законопроект щодо контролю сплати збору на пенсійне страхування

За результатами розгляду проєкту Закону України (реєстр. № 14398) про внесення змін до деяких законів щодо контролю за повнотою нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, Комітет рекомендував включити законопроект до порядку денного сесії та прийняти його за основу.

Законопроект передбачає удосконалення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Пропонуються зміни до законів «Про нотаріат», «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Електронне працевлаштування

Комітет також схвалив текст порівняльної таблиці до законопроєкту (реєстр. № 14141) про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо електронного документообігу при працевлаштуванні. Верховній Раді рекомендовано прийняти законопроект у другому читанні та в цілому після техніко-юридичного опрацювання.

Законопроект пропонує укладати трудові договори в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом, що особливо актуально в умовах воєнного стану, коли значна частина населення перебуває поза місцем проживання. Це дозволить забезпечити реалізацію конституційного права на працю та сприятиме відновленню економічної активності на звільнених територіях.

Місця поховань загиблих захисників

Ще одним обговореним законопроєктом (реєстр. № 13693) стало врегулювання питань створення військових меморіальних кладовищ. Комітет схвалив порівняльну таблицю та рекомендував прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.

За даними Комітету, метою законопроекту є визначення понять «почесне поховання», «військове меморіальне кладовище», «сектор військових поховань», а також єдині підходи до створення, утримання та охорони місць поховань осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України.

Робота над Кодексом захисників держави

Як повідомили в Комітеті, на завершення засідання заслухали інформацію про роботу робочої групи над проектом Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави. Доповідачами виступили голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Остапенко А.Д. та голова підкомітету з питань соціального захисту осіб з інвалідністю Гривко С.Д.

