  1. Законодавство
  2. / В Україні

Створення військових меморіальних кладовищ, пенсії та працевлаштування – Комітет розглянув низку законопроєктів

19:12, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет рекомендував прийняти законопроєкт, що встановлює єдині підходи до створення, утримання та охорони військових меморіальних кладовищ.
Створення військових меморіальних кладовищ, пенсії та працевлаштування – Комітет розглянув низку законопроєктів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту провів чергове засідання, під час якого народні депутати схвалили рекомендації за результатами комітетських слухань на тему: «Про стан організації і верифікації виплат та ідентифікації осіб – отримувачів пенсій та/або соціальних виплат». Кабінет Міністрів України має поінформувати Комітет про виконання цих рекомендацій до 1 квітня 2026 року. Про це повідомили в Прес-служба Апараті Верховної Ради України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроект щодо контролю сплати збору на пенсійне страхування

За результатами розгляду проєкту Закону України (реєстр. № 14398) про внесення змін до деяких законів щодо контролю за повнотою нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, Комітет рекомендував включити законопроект до порядку денного сесії та прийняти його за основу.

Законопроект передбачає удосконалення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Пропонуються зміни до законів «Про нотаріат», «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Електронне працевлаштування

Комітет також схвалив текст порівняльної таблиці до законопроєкту (реєстр. № 14141) про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо електронного документообігу при працевлаштуванні. Верховній Раді рекомендовано прийняти законопроект у другому читанні та в цілому після техніко-юридичного опрацювання.

Законопроект пропонує укладати трудові договори в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом, що особливо актуально в умовах воєнного стану, коли значна частина населення перебуває поза місцем проживання. Це дозволить забезпечити реалізацію конституційного права на працю та сприятиме відновленню економічної активності на звільнених територіях.

Місця поховань загиблих захисників

Ще одним обговореним законопроєктом (реєстр. № 13693) стало врегулювання питань створення військових меморіальних кладовищ. Комітет схвалив порівняльну таблицю та рекомендував прийняти законопроект у другому читанні та в цілому.

За даними Комітету, метою законопроекту є визначення понять «почесне поховання», «військове меморіальне кладовище», «сектор військових поховань», а також єдині підходи до створення, утримання та охорони місць поховань осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України.

Робота над Кодексом захисників держави

Як повідомили в Комітеті, на завершення засідання заслухали інформацію про роботу робочої групи над проектом Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави. Доповідачами виступили голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Остапенко А.Д. та голова підкомітету з питань соціального захисту осіб з інвалідністю Гривко С.Д.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект пенсія трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]