Користувачі назвали ТОП-3 найкращі моделі Apple – хто в лідерах

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував новий рейтинг iOS-пристроїв за лютий, сформований на основі оцінок користувачів. До списку увійшли переважно моделі Apple, випущені кілька років тому.

Порівняно з попереднім місяцем відбулися зміни у позиціях лідерів. Перше місце посів iPad Air 4, який у січні був другим. Колишній лідер — iPad Pro 5 — опустився на восьму позицію. Друге місце зайняв iPhone 12 mini, піднявшись із четвертого. Третю сходинку посів iPhone SE2, який піднявся з п’ятої позиції.

Четвертим став iPad Pro 4 12.9-inch, що піднявся з шостого місця. iPad Pro 2024 11-inch, який у січні був третім, цього разу опинився на п’ятій сходинці. iPad Air 5 перемістився з шостої на восьму позицію. Сьоме, дев’яте та десяте місця залишилися без змін.

ТОП-1: iPad Air 4 — 96,88% позитивних відгуків

iPad Air 4 отримав найвищу оцінку користувачів — 96,88% позитивних відгуків. Пристрій відзначають за баланс характеристик і вартості. 10,9-дюймовий дисплей Liquid Retina забезпечує точну передачу кольорів і достатню яскравість для читання та перегляду відео.

Планшет працює на чіпі A14, продуктивності якого достатньо для щоденних завдань — обробки фото, коротких відео, роботи з кількома вкладками браузера. Модель підходить для навчання та офісної роботи, при цьому коштує майже вдвічі дешевше за версії Pro.

ТОП-2: iPhone 12 mini — 95,78% позитивних відгуків

iPhone 12 mini отримав 95,78% позитивних оцінок. Користувачі відзначають компактний 5,4-дюймовий корпус, який зручний для користування однією рукою та легко поміщається в кишені чи невеликій сумці.

Смартфон оснащений чіпом A14, OLED-дисплеєм із щільністю 460 ppi, підтримує 5G, MagSafe та має захист IP68. За належного освітлення система з двома камерами забезпечує якість знімків, порівнювану зі старшими моделями.

ТОП-3: iPhone SE2 — 94,89% позитивних відгуків

iPhone SE2 набрав 94,89% позитивних відгуків. Модель орієнтована на користувачів із обмеженим бюджетом, які прагнуть отримати доступ до екосистеми iOS. Пристрій працює на чіпі A13, що забезпечує стабільну роботу у повсякденному використанні та дозволяє запускати ігри й обробляти відео.

4,7-дюймовий РК-екран і фізична кнопка «Додому» з відбитком пальця залишаються зручними для частини користувачів, зокрема тих, хто надає перевагу компактним пристроям і традиційному керуванню.

