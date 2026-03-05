  1. Суспільство
  2. / У світі

Користувачі назвали ТОП-3 найкращі моделі Apple – хто в лідерах

20:24, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
AnTuTu назвав найкращі iOS-пристрої лютого.
Користувачі назвали ТОП-3 найкращі моделі Apple – хто в лідерах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував новий рейтинг iOS-пристроїв за лютий, сформований на основі оцінок користувачів. До списку увійшли переважно моделі Apple, випущені кілька років тому.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Порівняно з попереднім місяцем відбулися зміни у позиціях лідерів. Перше місце посів iPad Air 4, який у січні був другим. Колишній лідер — iPad Pro 5 — опустився на восьму позицію. Друге місце зайняв iPhone 12 mini, піднявшись із четвертого. Третю сходинку посів iPhone SE2, який піднявся з п’ятої позиції.

Четвертим став iPad Pro 4 12.9-inch, що піднявся з шостого місця. iPad Pro 2024 11-inch, який у січні був третім, цього разу опинився на п’ятій сходинці. iPad Air 5 перемістився з шостої на восьму позицію. Сьоме, дев’яте та десяте місця залишилися без змін.

ТОП-1: iPad Air 4 — 96,88% позитивних відгуків

iPad Air 4 отримав найвищу оцінку користувачів — 96,88% позитивних відгуків. Пристрій відзначають за баланс характеристик і вартості. 10,9-дюймовий дисплей Liquid Retina забезпечує точну передачу кольорів і достатню яскравість для читання та перегляду відео.

Планшет працює на чіпі A14, продуктивності якого достатньо для щоденних завдань — обробки фото, коротких відео, роботи з кількома вкладками браузера. Модель підходить для навчання та офісної роботи, при цьому коштує майже вдвічі дешевше за версії Pro.

ТОП-2: iPhone 12 mini — 95,78% позитивних відгуків

iPhone 12 mini отримав 95,78% позитивних оцінок. Користувачі відзначають компактний 5,4-дюймовий корпус, який зручний для користування однією рукою та легко поміщається в кишені чи невеликій сумці.

Смартфон оснащений чіпом A14, OLED-дисплеєм із щільністю 460 ppi, підтримує 5G, MagSafe та має захист IP68. За належного освітлення система з двома камерами забезпечує якість знімків, порівнювану зі старшими моделями.

ТОП-3: iPhone SE2 — 94,89% позитивних відгуків

iPhone SE2 набрав 94,89% позитивних відгуків. Модель орієнтована на користувачів із обмеженим бюджетом, які прагнуть отримати доступ до екосистеми iOS. Пристрій працює на чіпі A13, що забезпечує стабільну роботу у повсякденному використанні та дозволяє запускати ігри й обробляти відео.

4,7-дюймовий РК-екран і фізична кнопка «Додому» з відбитком пальця залишаються зручними для частини користувачів, зокрема тих, хто надає перевагу компактним пристроям і традиційному керуванню.

Фото: AnTuTu

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Apple технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]