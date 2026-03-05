  1. В Україні

На Київщині громадянина Польщі підозрюють у продажі гуманітарних дронів

19:53, 5 березня 2026
За даними слідства, чоловік підробляв документи та реалізовував допомогу стороннім особам.
Про підозру повідомили громадянину Республіки Польща у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Про це розповіли в Київській обласній прокуратурі.

За версією слідства, іноземець підробляв акти приймання-передачі гуманітарної допомоги. У документах він вказував недостовірні дані про нібито передачу майна військовій частині Збройних Сил України та передавав ці папери керівнику одного з благодійних фондів.

Насправді, як встановило слідство, отриману гуманітарну допомогу підозрюваний продавав стороннім особам, отримуючи прибуток.

Чоловіка затримали під час чергового продажу партії безпілотних літальних апаратів, які надійшли через благодійний фонд як гуманітарна допомога. Затримання відбулося в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі йому офіційно повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

прокуратура Польща Київ

