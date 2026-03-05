Індексація пенсії у березні — назвали мінімальні розміри виплат

У березні підвищення пенсій здійснюється на коефіцієнт 1,121.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, що уряд 25 лютого ухвалив постанову № 236 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році», що визначає порядок проведення індексації з 1 березня 2026 року. Підвищення пенсій та страхових виплат, відповідно до прийнятого документу, здійснюється на коефіцієнт 1,121.

Індексація стосується майже всіх пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок до 31 грудня 2025 року, відповідно на осіб, яким пенсія була призначена в поточному році, вона не розповсюджується. Коефіцієнти індексації пенсій, призначених у період з 2021 по 2025 роки встановлено в розмірі від 1,061 до 1,024 відповідно.

Так, проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», мінімальні розміри пенсій по інвалідності, визначені абзацами другим і третім ч.1 ст. 22 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та ч. 3 ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», надбавки за особливі заслуги борцям за незалежність України у ХХ столітті, визначені абзацом 2 ч.1 ст. 5 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Мінімальна пенсія у березні

Зазначеною постановою передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат, призначених за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме:

у осіб віком від 65 років, які не працюють і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, розмір пенсії не може бути меншим, ніж 4 213 гривень;

тим, кому виповнилося 80 років і мають не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок — 4 213 гривень;

у віці від 70 до 80 років, при наявності 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок — 4 050 гривень;

кому не виповнилося 70 років та хто має 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю І групи - 3 725 гривень;

у інших категорій пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію), розмір пенсійної виплати та щомісячної державної адресної допомоги не може бути нижче 3 406 грн.

Проіндексовані мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС :

III група — 6813,08 грн;

II група – 8838,60 грн;

I група – 11048,25 грн.

Збільшені мінімальні розміри пенсійної виплати учасникам бойових дій та інвалідам війни:

УБД — 6197 грн;

III група інвалідності - 10625 грн;

II група інвалідності - 15494 грн;

I група інвалідності - 18885 грн.

Разом з цим підвищення виплати у зв’язку з індексацією отримають пенсіонери силових відомств, колишні держслужбовці та працівники органів місцевого самоврядування.

