  1. В Україні

Чи можуть водії отримувати штрафи через камери за відсутність страховки: у поліції відповіли

20:06, 5 березня 2026
У патрульній поліції спростували інформацію про автоматичні штрафи за відсутність страхового поліса.
У мережі поширюється інформація про нібито автоматичне штрафування водіїв за відсутність електронного страхового поліса. Насправді така система наразі не працює.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він спростував відповідні повідомлення та пояснив, чому вони не відповідають дійсності.

За його словами, нині немає законодавчих підстав для застосування системи автоматичної фіксації щодо цього правопорушення. Для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідних підзаконних нормативно-правових актів, де має бути передбачена можливість фіксації саме відсутності страхового поліса.

Крім того, система автофіксації наразі технічно не адаптована для виявлення такого порушення. Це питання ще потребує опрацювання як на технічному, так і на нормативному рівнях.

У поліції наголосили, що якщо фіксацію таких порушень у майбутньому запровадять, громадян заздалегідь поінформують через офіційні джерела.

Водночас відсутність страхового поліса можуть, як і раніше, зафіксувати поліцейські під час зупинки транспортного засобу. Тому водіям нагадують про необхідність оформлювати страховку, адже це не лише вимога закону, а й важливий елемент безпеки.

Національна поліція поліція посвідчення водія штраф патрульна поліція автомобіль

