3000 доларів за III групу інвалідності: на Львівщині викрито медиків

21:18, 5 березня 2026
Обох медпрацівниць було затримано після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
На Львівщині правоохоронці викрили медпрацівників лікувально-діагностичного центру, які вимагали від чоловіка хабар. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у лютому заввідділенням одного з регіональних клінічних лікувально-діагностичних центрів на Львівщині вимагала від військовозобов’язаного пацієнта неправомірну вигоду.

Попередньо, чоловік звернувся до неї, щоб з’ясувати деталі щодо встановлення йому групи непрацездатності у зв’язку з наявними у нього захворюваннями.

«Оскільки лікарка була головуючою експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), вона запевнила пацієнта, що вплине на членів комісії і III група інвалідності буде йому встановлена. Однак за «послуги» потрібно оплатити 3 000 доларів США.

Гроші необхідно передати через залучену лікаркою медичну сестру цього ж діагностичного центру.

Розуміючи, що має всі законні підстави на отримання висновку про непрацездатність, пацієнт звернувся до правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем», - заявили у прокуратурі.

Обох медпрацівниць було затримано після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі лікарці повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди, а медичній сестрі – у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 5 ст. 27 -  ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання про відсторонення обох підозрюваних від займаних посад.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

