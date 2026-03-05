  1. В Україні

У Києві виписали штраф чоловіку, який бив собаку в парку «Наталка»

22:18, 5 березня 2026
За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції склали на чоловіка адміністративний протокол.
У Києві поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який жорстоко поводився зі своєю собакою в парку «Наталка» в Оболонському районі. На нього склали адміністративний протокол.

Як повідомили у поліції Києва, до правоохоронців звернулася жінка, яка стала свідком інциденту. Вона зафіксувала подію на відео.

Після перевірки правоохоронці встановили особу чоловіка — ним виявився 44-річний місцевий житель.

За словами чоловіка, його собака — семимісячне цуценя бельгійської вівчарки (малінуа) — підібрало з землі сторонній предмет, після чого він ударив тварину «з метою виховання».

За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції склали на чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу, а також можливу конфіскацію тварини, якщо її перебування у власника становитиме для неї загрозу.

