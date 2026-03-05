В Киеве выписали штраф мужчине, который бил собаку в парке «Наталка»

По факту жестокого обращения с животным участковые офицеры полиции составили на мужчину административный протокол.

В Киеве полицейские привлекли к ответственности мужчину, который жестоко обращался со своей собакой в парке «Наталка» в Оболонском районе. На него составили административный протокол.

Как сообщили в полиции Киева, к правоохранителям обратилась женщина, которая стала свидетелем инцидента. Она зафиксировала событие на видео.

После проверки правоохранители установили личность мужчины — им оказался 44-летний местный житель.

По словам мужчины, его собака — семимесячный щенок бельгийской овчарки (малинуа) — подобрала с земли посторонний предмет, после чего он ударил животное «в целях воспитания».

По факту жестокого обращения с животным участковые офицеры полиции составили на мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, а также возможную конфискацию животного, если его пребывание у владельца будет представлять для него угрозу.

