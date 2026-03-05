  1. В мире

Эстония настаивает на пожизненном запрете въезда в ЕС российским солдатам, воевавшим против Украины

21:09, 5 марта 2026
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подтвердил, что страна продолжит блокировать доступ в Шенгенскую зону для российских комбатантов, воюющих или воевавших в Украине.
Эстония настаивает на пожизненном запрете въезда в ЕС российским солдатам, воевавшим против Украины
Фото: ERR
Эстония будет продолжать отстаивать запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских солдат, которые принимали или принимают участие в войне против Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, сообщает ERR.

«Мы не можем забывать о российской агрессии против Украины. Предложенная Эстонией инициатива именно об этом. Мы предлагаем ввести пожизненный запрет на въезд в Шенгенскую зону для всех российских бывших комбатантов, которые воюют или воевали в Украине. Таких людей сотни тысяч, и они учатся убивать, разрушать, делать ужасные вещи», — подчеркнул Таро.

По его словам, сохранение возможности въезда таких лиц может стать инструментом для организованной преступности: «Мы видели это в 1990-х с российской мафией. Будут убийства, бандитские войны, взрывы и гибель невинных людей, если не отреагировать».

Эстония уже приняла 1500 решений о запрете въезда для бывших комбатантов. Министр призвал всю Европу присоединиться к инициативе: «Это не просто вопрос нашей безопасности, а огромная проблема для всей Европы».

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
