В Киеве спасатели помогли ребенку, рука которого застряла в батарее

В Оболонском районе столицы спасатели освободили руку мальчика из батареи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 5 марта, в начальной школе Киева на улице Героев полка «Азов» спасатели помогли ребенку, рука которого застряла в батарее. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отмечается, что рука мальчика 2016 года рождения застряла между секциями батареи отопления в районе локтевого сустава, и самостоятельно ребенок освободиться не мог.

«Спасатели подняли батарею, смазали руку «пленника» мыльным раствором и осторожными движениями освободили ее из ловушки.

Присутствие специалистов группы спасательного отделения успокоило тревогу ребенка, поэтому после освобождения мальчик обнял своих спасителей и вернулся к учебному процессу», — заявили в ГСЧС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.