  1. В Украине

Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен больше не являются платежным средством: что пояснили в НБУ

22:00, 5 марта 2026
На сегодня все бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен изъяты из обращения.
В Национальном банке Украины пояснили, что все банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен на данный момент перестали быть средствами платежа.

В НБУ решили пояснить это, поскольку у граждан возникли вопросы после сообщения об изъятии из обращения банкнот образцов 2003–2007 годов. Некоторые люди ошибочно восприняли эту информацию как привязку к году выпуска, указанному на банкноте.

В регуляторе пояснили, что речь идет не о годе выпуска, а о дизайне банкнот. Образцами 2003–2007 годов считаются банкноты, дизайн которых был обновлен и утвержден в этот период — в частности сине-желтая 1 гривна, коричневая 2 гривны, синяя 5 гривен и красная 10 гривен. Все такие банкноты, независимо от года выпуска, больше не являются платежным средством.

Если же такие банкноты остались на руках — их можно обменять.

Обмен осуществляется бесплатно и без ограничения суммы:

  • во всех отделениях банков Украины — до 26 февраля 2027 года;
  • в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 февраля 2029 года;
  • в Национальном банке Украины — бессрочно.

В НБУ также напомнили, что банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен предыдущих образцов и дизайнов утратили статус платежного средства еще в октябре 2020 года.

Таким образом, на сегодня все бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен изъяты из обращения, а их функцию полностью выполняют оборотные монеты соответствующих номиналов.

деньги НБУ

