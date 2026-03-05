  1. В мире

В США сменится министр внутренней безопасности: Кристи Ноэм перейдет на другую должность

21:30, 5 марта 2026
Сенатор Маркуэйн Маллин может возглавить Министерство внутренней безопасности уже в конце марта.
В США сменится министр внутренней безопасности: Кристи Ноэм перейдет на другую должность
Президент США Дональд Трамп объявил о кадровых изменениях в правительстве — Министерство внутренней безопасности возглавит сенатор-республиканец от штата Оклахома Маркуэйн Маллин.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. По его словам, новый руководитель ведомства должен приступить к исполнению обязанностей 31 марта 2026 года.

«Мне приятно сообщить, что очень уважаемый сенатор от прекрасного штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта 2026 года станет министром внутренней безопасности США», — написал Трамп.

Маллин сменит на этом посту Кристи Ноэм. Трамп подчеркнул, что работа Ноэм на должности была успешной и она продолжит работу в администрации.

«Кристи Ноэм добилась выдающихся результатов», — заявил президент, добавив, что она займет новую должность специального посланника по вопросам безопасности на Американском континенте.

В соответствии с процедурой кандидатуру Маркуэйна Маллина еще должен утвердить Сенат США.

США Дональд Трамп

Лента новостей

