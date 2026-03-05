В США сменится министр внутренней безопасности: Кристи Ноэм перейдет на другую должность

Сенатор Маркуэйн Маллин может возглавить Министерство внутренней безопасности уже в конце марта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп объявил о кадровых изменениях в правительстве — Министерство внутренней безопасности возглавит сенатор-республиканец от штата Оклахома Маркуэйн Маллин.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. По его словам, новый руководитель ведомства должен приступить к исполнению обязанностей 31 марта 2026 года.

«Мне приятно сообщить, что очень уважаемый сенатор от прекрасного штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта 2026 года станет министром внутренней безопасности США», — написал Трамп.

Маллин сменит на этом посту Кристи Ноэм. Трамп подчеркнул, что работа Ноэм на должности была успешной и она продолжит работу в администрации.

«Кристи Ноэм добилась выдающихся результатов», — заявил президент, добавив, что она займет новую должность специального посланника по вопросам безопасности на Американском континенте.

В соответствии с процедурой кандидатуру Маркуэйна Маллина еще должен утвердить Сенат США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.