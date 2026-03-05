Новые камеры автофиксации нарушений ПДД в направлении Киева: где именно они заработают с 6 марта
22:36, 5 марта 2026
На автодорогах Киевской области с 6 марта заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД.
С 6 марта на автомобильных дорогах Украины начнут работать новые комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Общее количество таких систем в стране увеличится до 377.
В частности, несколько новых камер установят на дорогах Киевской области.
Комплексы автофиксации заработают по следующим адресам:
- 23 км + 550 автодороги М-07 — направление прибора на Киев;
- 23 км + 557 автодороги Р-02 — направление прибора на Киев;
- 39 км + 140 автодороги М-05 — направление прибора на Одессу;
- 38 км + 825 автодороги М-05 — направление прибора на Киев.
Камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме.
