Новые камеры автофиксации нарушений ПДД в направлении Киева: где именно они заработают с 6 марта

На автодорогах Киевской области с 6 марта заработают новые камеры автофиксации нарушений ПДД.

С 6 марта на автомобильных дорогах Украины начнут работать новые комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Общее количество таких систем в стране увеличится до 377.

В частности, несколько новых камер установят на дорогах Киевской области.

Комплексы автофиксации заработают по следующим адресам:

23 км + 550 автодороги М-07 — направление прибора на Киев;

23 км + 557 автодороги Р-02 — направление прибора на Киев;

39 км + 140 автодороги М-05 — направление прибора на Одессу;

38 км + 825 автодороги М-05 — направление прибора на Киев.

Камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме.

