  1. В Україні

Нові камери автофіксації порушень ПДР у напрямку Києва: де саме вони запрацюють з 6 березня

22:36, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На автодорогах Київщини з 6 березня запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР.
Нові камери автофіксації порушень ПДР у напрямку Києва: де саме вони запрацюють з 6 березня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 6 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість таких систем у країні збільшиться до 377.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, кілька нових камер встановлять на дорогах Київської області.

Комплекси автофіксації запрацюють за такими адресами:

  • 23 км + 550 автодороги М-07 — напрямок приладу на Київ;
  • 23 км + 557 автодороги Р-02 — напрямок приладу на Київ;
  • 39 км + 140 автодороги М-05 — напрямок приладу на Одесу;
  • 38 км + 825 автодороги М-05 — напрямок приладу на Київ.

Камери фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДР штраф патрульна поліція автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Акції Укрнафти на 80 тисяч для суддів Харківського окружного адмінсуду: ВРП перевірить обставини можливої провокації

Судді Харківського адмінсуду повідомили про спробу дискредитації: отримані листи про підкуп від імені поліції, в той час як поліція спростовує свою причетність.

ВРП оголосила конкурс на посаду Голови Служби судової охорони: порядок та умови

Служба судової охорони отримає нового керівника: Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу

Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]