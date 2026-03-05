Нові камери автофіксації порушень ПДР у напрямку Києва: де саме вони запрацюють з 6 березня
22:36, 5 березня 2026
На автодорогах Київщини з 6 березня запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР.
З 6 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість таких систем у країні збільшиться до 377.
Зокрема, кілька нових камер встановлять на дорогах Київської області.
Комплекси автофіксації запрацюють за такими адресами:
- 23 км + 550 автодороги М-07 — напрямок приладу на Київ;
- 23 км + 557 автодороги Р-02 — напрямок приладу на Київ;
- 39 км + 140 автодороги М-05 — напрямок приладу на Одесу;
- 38 км + 825 автодороги М-05 — напрямок приладу на Київ.
Камери фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.