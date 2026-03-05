Нові камери автофіксації порушень ПДР у напрямку Києва: де саме вони запрацюють з 6 березня

На автодорогах Київщини з 6 березня запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР.

З 6 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Загальна кількість таких систем у країні збільшиться до 377.

Зокрема, кілька нових камер встановлять на дорогах Київської області.

Комплекси автофіксації запрацюють за такими адресами:

23 км + 550 автодороги М-07 — напрямок приладу на Київ;

23 км + 557 автодороги Р-02 — напрямок приладу на Київ;

39 км + 140 автодороги М-05 — напрямок приладу на Одесу;

38 км + 825 автодороги М-05 — напрямок приладу на Київ.

Камери фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

