На Хмельниччині судитимуть керівницю молокопереробного підприємства за забруднення води на 14 млн грн

До суду скерували обвинувальний акт щодо директорки молокопереробного підприємства, яке скидало неочищені стічні води у притоку річки Калюс і забруднило землі заказника.

На Хмельниччині скерували до суду обвинувальний акт щодо директорки молокопереробного підприємства. Їй інкримінують забруднення земель шкідливими відходами та порушення правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки, повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, упродовж травня–листопада 2024 року підприємство, порушуючи вимоги екологічного законодавства, здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс на території Кам’янець-Подільського району. У результаті це призвело до погіршення фізико-хімічного складу води.

Крім того, забруднення зафіксували на земельній ділянці в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Калюський».

За підрахунками фахівців, через скид неочищених стічних вод та забруднення земель довкіллю завдано збитків на суму понад 14,8 мільйона гривень.

Про підозру керівниці підприємства повідомили у жовтні 2025 року. Наразі обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення або обмеження волі.

