  1. В Україні

Дипломатичні місії та консульства: який порядок взяття на облік у контролюючих органах

23:30, 5 березня 2026
Податкова пояснила, у яких випадках іноземні дипломатичні представництва, консульські установи та представництва міжнародних організацій повинні ставати на облік у контролюючих органах і які заяви для цього подають.
Податкова служба в Одеській області пояснює, чи зобов’язані дипломатичні місії ставати на облік у податкових органах.

Питання обліку іноземних дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій в Україні у контролюючих органах регулюються Податковим кодексом України, Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також відповідними порядками обліку платників податків і платників єдиного внеску, затвердженими наказами Міністерства фінансів України.

Згідно з нормами названих законодавчих актів, відомості про дипломатичні місії вносяться до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб у разі:

  • відкриття дипломатичною місією рахунку в Україні;
  • придбання дипломатичною місією нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні;
  • якщо дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування;
  • якщо за заявою дипломатичної місії контролюючим органом приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

В інших випадках дипломатичні місії та консульські установи не підлягають взяттю на облік.

Залежно від підстав для взяття на облік дипломатична місія подає до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву у довільній формі без подання додаткових документів, заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ, або заяву про відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичній місії, особам з числа дипломатичного персоналу або членам їх сімей.

Дипломатична місія включається до Єдиного банку даних юридичних осіб за податковим номером, наданим контролюючим органом. Також відомості про дипломатичну місію включаються до реєстру платників податків – нерезидентів з ознакою «дипломатична місія».

податкова

