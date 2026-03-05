У Києві запрацював ще один ресторан McDonald's

McDonald’s відкрив новий ресторан на Лівому березі Києва.

фото: Інтерфакс-Україна

У Києві на лівому березі відкрився новий ресторан McDonald’s. Це вже 122-й працюючий заклад мережі в Україні, тоді як ще 15 ресторанів залишаються закритими з міркувань безпеки.

Новий McDonald's має площу 497 кв. м та облаштований 121 місцями в залі й 128 на терасі.

Неподалік є підземний паркінг, який слугуватиме також укриттям під час повітряної тривоги, зокрема для працівників та відвідувачів.

Як і всі заклади McDonald’s в Україні, ресторан працює відповідно до розширених правил безпеки, повідомляє Інтефакс-Україна.

Під час повітряної тривоги заклад тимчасово припиняє роботу, аби працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування протягом години після відбою.

