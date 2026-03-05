  1. В Украине

В Киеве заработал еще один ресторан McDonald's

22:54, 5 марта 2026
McDonald's открыл новый ресторан на левом берегу Киева.
В Киеве заработал еще один ресторан McDonald's
В Киеве на левом берегу открылся новый ресторан McDonald's. Это уже 122-е работающее заведение сети в Украине, тогда как еще 15 ресторанов остаются закрытыми из соображений безопасности.

Новый McDonald's имеет площадь 497 кв. м и обустроен 121 местами в зале и 128 на террасе.

Недалеко находится подземный паркинг, который будет служить укрытием во время воздушной тревоги, в частности для работников и посетителей.

Как и все заведения McDonald's в Украине, ресторан работает в соответствии с расширенными правилами безопасности, сообщает Интефакс-Украина.

Во время воздушной тревоги заведение временно прекращает работу, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию, и возобновляет обслуживание в течение часа после отбоя.

Киев McDonald's

Лента новостей

