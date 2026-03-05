  1. В мире

30 лет Spice Girls: Королевский монетный двор Великобритании выпускает коллекционную серию монет

23:48, 5 марта 2026
Серия приурочена к 30-летию дебютного сингла «Wannabe» и альбома «Spice».
Фото: Getty Images
Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске коллекционных монет в честь 30-летия группы Spice Girls, приурочив серию к годовщине выхода их дебютного сингла «Wannabe» и альбома «Spice» в 1996 году. Об этом сообщает BBC.

Spice Girls стали первым женским коллективом, который вошел в серию «Легенды музыки». После выхода «Wannabe» группа быстро приобрела популярность и стала символом поп-культуры 1990-х, выпустив хиты «2 Become 1», «Mama», «Who Do You Think You Are», «Spice Up Your Life» и «Viva Forever». Их творчество и публичный образ ассоциировались с лозунгом «girl power» («сила девушек»).

Дизайн монет разработала художница Фион Риз. На реверсе изображены пять оригинальных участниц группы — Виктория Бекхэм, Мелани Чисголм, Эмма Бантон, Джерри Галливелл и Мелани Браун — в виде силуэтов с автографами.

Для цветных версий монет создали пять отдельных вариантов упаковки, каждый посвященный одной участнице. Каждый дизайн выпущен ограниченным тиражом по 15 тысяч монет в мире.

Стоимость колеблется от 18,50 фунтов стерлингов за монету номиналом 5 фунтов до 10 535 фунтов за золотую монету номиналом 200 фунтов.

Представительница монетного двора Люси Маккензи отметила: «Spice Girls не просто доминировали в поп-музыке — они определили 1990-е. Girl power возвращается».

