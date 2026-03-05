  1. В Украине

Более 64 тысяч грн за гектар – украинская земля за 5 лет выросла в цене на 96%

21:51, 5 марта 2026
В Украине с 2021 года более 330 тысяч сделок и 1 млн гектаров проданных участков.
С момента открытия рынка сельскохозяйственных земель в июле 2021 года в Украине заключено более 330 тысяч сделок купли-продажи, а общая площадь проданных земель достигла 1 млн гектаров. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлик, цитирует пресс-служба министерства.

Стабильный рост цен и активность регионов

Несмотря на полномасштабную войну, рынок демонстрирует стабильное развитие. Средняя цена одного гектара с момента запуска рынка выросла на 96% и на начало 2026 года составляет более 64 тыс. грн за гектар.

«Рынок земель в Украине – это фактически новый рынок, который работает уже пятый год и большую часть этого времени в условиях полномасштабной войны. В то же время количество сделок и площадь земель в обороте продолжают расти, а цена земли стабильно повышается. Это подтверждает, что рынок развивается и работает эффективно», – отметил Денис Башлик.

Лидером по количеству заключенных сделок является Сумская область – более 32 тысяч участков. Активны также Полтавская и Черниговская области, меньше всего сделок – в Волынской, Ровенской и Запорожской областях.

Сейчас в обороте находится только около 3% от всей площади сельскохозяйственных земель Украины, что свидетельствует о постепенном и контролируемом развитии рынка.

Контроль и спрос на рынке

Несмотря на опасения относительно массовой продажи земли или ее покупки иностранцами, эти риски не реализовались. Законодательство запрещает иностранцам покупать сельскохозяйственные земли.

Сегодня на рынке присутствуют две основные категории покупателей:

  • Агропроизводители, которые покупают землю для обработки;
  • Инвесторы, которые рассматривают землю как долгосрочный актив и передают ее в аренду.

«Несмотря на все вызовы войны, украинские аграрии продолжают работать, обеспечивая продовольственную безопасность Украины и значительной части мира. Украинская земля остается одним из ценнейших ресурсов, а возможности, которые сегодня открывает рынок земли, делают ее привлекательным активом для инвестирования», — подытожил Денис Башлик.

