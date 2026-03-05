  1. В мире

Финляндия может разрешить размещение ядерного оружия на своей территории

20:42, 5 марта 2026
Законопроект предусматривает возможность ввоза или размещения ядерного оружия в рамках оборонного сотрудничества с НАТО.
Финляндия может разрешить размещение ядерного оружия на своей территории
Министерство обороны Финляндии инициировало изменения в законодательство, которые могут позволить размещение ядерного оружия на территории страны в рамках оборонного сотрудничества с НАТО.

В настоящее время действующее законодательство полностью запрещает ввоз, транспортировку, доставку или хранение ядерных взрывчатых веществ в стране.

Однако новый законопроект предусматривает, что такие действия могут быть разрешены, если они связаны с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством.

«Согласно действующему законодательству, ввоз ядерных взрывчатых веществ в Финляндию, а также их транспортировка, доставка или владение ими на территории Финляндии полностью запрещены. Законопроект предлагает, чтобы ввоз, транспортировка, доставка или владение ядерным оружием в Финляндии было возможно в будущем, если это связано с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — говорится в сообщении правительства Финляндии.

Правительство Финляндии отмечает, что большинство стран НАТО не имеют законодательных ограничений, которые препятствовали бы полному применению механизмов сдерживания Альянса. Предложенные изменения призваны привести финское законодательство в соответствие с оборонными операциями НАТО и являются частью более широкой законодательной реформы, необходимой для интеграции страны в Альянс.

Власти поясняют, что инициатива направлена на усиление безопасности Финляндии в условиях непредсказуемой международной ситуации. Ожидается, что она повысит эффективность сдерживания и создаст более высокий барьер для возможных военных действий против страны и НАТО в целом.

«Финляндия должна сделать всё возможное, чтобы обеспечить поддержку, развитие и, при необходимости, полное внедрение обороны Альянса. Законодательная поправка обеспечит условия для действий не только в рамках НАТО, но и в двустороннем и многостороннем сотрудничестве. Законодательная поправка выведет участие Финляндии в ядерном сдерживании НАТО на уровень, сопоставимый с уровнем ближайших партнёров Финляндии», — подчеркнули в правительстве.

В то же время в Хельсинки подчёркивают, что изменения в законодательстве не означают намерений Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории или приобретать его. По данным правительства, и в НАТО в настоящее время нет таких планов.

Также отмечается, что новые правила не повлияют на проведение учений НАТО по ядерному сдерживанию, во время которых ядерное оружие, как и прежде, не перемещается.

Ожидается, что соответствующие законодательные изменения могут быть приняты в максимально короткие сроки.

Финляндия ядерное оружие

