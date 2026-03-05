Пенсия семьям погибших и пропавших без вести военных – кто имеет право и как оформить выплаты

Семьи погибших и пропавших без вести военных могут получить 70% денежного обеспечения.

Члены семей погибших или умерших военнослужащих в Украине имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Она назначается, если Защитник или Защитница погибли или умерли во время прохождения службы, не позднее трех месяцев после увольнения или позже – в результате ранения, контузии или заболевания, полученных во время службы. Об этом рассказали в Минветеранов.

По данным ведомства, такое же право имеют семьи военнослужащих, пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии. Их приравнивают к семьям погибших в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кто может получить пенсию

Право на выплату имеют:

дети до 18 лет или до 23 лет, если учатся по дневной форме;

нетрудоспособные родители, жена или муж, если после смерти военного они потеряли основной источник дохода;

члены семей военных-пенсионеров, если кормилец умер во время получения пенсии или в течение пяти лет после ее прекращения.

Размер выплат

Родителям (одному из родителей), супруге или супругу назначается 70% денежного обеспечения погибшего независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи.

Ребенок получает 70% денежного обеспечения погибшего кормильца. Если детей двое и более — каждому выплачивается по 50%.

Куда обращаться

Если военнослужащему пенсия не была назначена, заявление нужно подать через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где он проходил службу.

Если военный уже получал пенсию, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или пребывания.

Какие документы нужны

К заявлению прилагаются копии:

паспорта гражданина Украины и сведений о месте регистрации или проживания;

документа, подтверждающего РНОКПП, или паспорта с соответствующей отметкой об отказе от него;

свидетельства о смерти;

документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, браке);

документов о нетрудоспособности;

документа об установлении группы инвалидности (при наличии);

заключения о времени наступления инвалидности до 18 лет — для назначения пенсии ребенку, достигшему совершеннолетия;

справки учебного заведения об обучении по дневной форме;

документов о страховом стаже не менее 20 лет — для назначения пенсии матери или жене в возрасте от 50 до 55 лет;

документов, подтверждающих, что пасынок или падчерица не получают алименты от родителей;

реквизитов банковского счета.

За подробной консультацией можно обратиться к специалисту по сопровождению.

Увеличение минимальных выплат с марта 2026 года

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 марта 2026 года увеличилась адресная финансовая помощь для членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите Украины от российской агрессии.

Минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жены или мужа погибшего военного, а также для одного ребенка, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составляет не менее 12 810 грн на человека. Ранее эта сумма составляла 7 800 грн.

Для семей, где помощь получают двое или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а также для двух и более детей погибшего военнослужащего, размер выплаты составляет не менее 10 020 грн на каждого. Ранее — 6 100 грн.

Начиная с 1 марта 2027 года все выплаты ежегодно будут индексироваться. Перерасчет осуществляется автоматически, без подачи дополнительных заявлений.

