Пенсия семьям погибших и пропавших без вести военных – кто имеет право и как оформить выплаты
Члены семей погибших или умерших военнослужащих в Украине имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Она назначается, если Защитник или Защитница погибли или умерли во время прохождения службы, не позднее трех месяцев после увольнения или позже – в результате ранения, контузии или заболевания, полученных во время службы. Об этом рассказали в Минветеранов.
По данным ведомства, такое же право имеют семьи военнослужащих, пропавших без вести во время защиты Украины от российской агрессии. Их приравнивают к семьям погибших в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Кто может получить пенсию
Право на выплату имеют:
- дети до 18 лет или до 23 лет, если учатся по дневной форме;
- нетрудоспособные родители, жена или муж, если после смерти военного они потеряли основной источник дохода;
- члены семей военных-пенсионеров, если кормилец умер во время получения пенсии или в течение пяти лет после ее прекращения.
Размер выплат
Родителям (одному из родителей), супруге или супругу назначается 70% денежного обеспечения погибшего независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи.
Ребенок получает 70% денежного обеспечения погибшего кормильца. Если детей двое и более — каждому выплачивается по 50%.
Куда обращаться
Если военнослужащему пенсия не была назначена, заявление нужно подать через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где он проходил службу.
Если военный уже получал пенсию, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или пребывания.
Какие документы нужны
К заявлению прилагаются копии:
- паспорта гражданина Украины и сведений о месте регистрации или проживания;
- документа, подтверждающего РНОКПП, или паспорта с соответствующей отметкой об отказе от него;
- свидетельства о смерти;
- документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, браке);
- документов о нетрудоспособности;
- документа об установлении группы инвалидности (при наличии);
- заключения о времени наступления инвалидности до 18 лет — для назначения пенсии ребенку, достигшему совершеннолетия;
- справки учебного заведения об обучении по дневной форме;
- документов о страховом стаже не менее 20 лет — для назначения пенсии матери или жене в возрасте от 50 до 55 лет;
- документов, подтверждающих, что пасынок или падчерица не получают алименты от родителей;
- реквизитов банковского счета.
За подробной консультацией можно обратиться к специалисту по сопровождению.
Увеличение минимальных выплат с марта 2026 года
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 марта 2026 года увеличилась адресная финансовая помощь для членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите Украины от российской агрессии.
Минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жены или мужа погибшего военного, а также для одного ребенка, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составляет не менее 12 810 грн на человека. Ранее эта сумма составляла 7 800 грн.
Для семей, где помощь получают двое или более членов семьи (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а также для двух и более детей погибшего военнослужащего, размер выплаты составляет не менее 10 020 грн на каждого. Ранее — 6 100 грн.
Начиная с 1 марта 2027 года все выплаты ежегодно будут индексироваться. Перерасчет осуществляется автоматически, без подачи дополнительных заявлений.
