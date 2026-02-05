С 1 марта повышают минимальные выплаты семьям погибших и пропавших без вести защитников: новые суммы

Правительство повышает минимальные пенсионные выплаты семьям погибших и пропавших без вести защитников.

Кабинет Министров объявил о повышении минимальных пенсионных выплат и государственной помощи для членов семей защитников и защитниц Украины, которые погибли или пропали без вести во время отражения вооруженной агрессии РФ.

Как сообщили в правительстве, с 1 марта в Украине вырастет адресная поддержка таких семей.

Новые размеры минимальных выплат

В частности, минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи из числа родителей, жен или мужей, а также на одного ребенка погибшего защитника или защитницы, либо на ребенка, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, будет составлять не менее 12 810 грн на человека.

В настоящее время минимальный размер такой выплаты составляет 7 800 грн.

Также вырастет минимальная пенсионная выплата для семей, в которых пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа). В таких случаях размер выплаты будет составлять не менее 10 020 грн на каждого члена семьи вместо действующих 6 100 грн.

Дальнейшая индексация

В правительстве отметили, что с 1 марта 2027 года указанные размеры минимальных выплат будут ежегодно индексироваться.

