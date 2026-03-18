Можно ли получить или обменять водительское удостоверение онлайн — ответ МВД

07:54, 18 марта 2026
Подать заявку на обмен водительского удостоверения или восстановление утраченного или похищенного документа можно онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія.
Фото: mvs.gov.ua
Украинцы могут получить, обменять или восстановить водительское удостоверение. Часть услуг сервисных центров МВД можно оформить как при личном обращении, так и онлайн. Об этом напомнили в МВД.

Как обменять или восстановить водительское удостоверение?

Водительское удостоверение подлежит обмену в таких случаях:

  • истек срок его действия;
  • документ утерян или похищен;
  • удостоверение повреждено;
  • изменились персональные данные владельца.

Во время действия военного положения процедура обмена или восстановления документа была упрощена.

В частности, медицинская справка для обмена водительского удостоверения в настоящее время не является обязательной.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №184, водительское удостоверение, срок действия которого истек во время военного положения, считается действительным на территории Украины на весь период его действия и еще в течение года после его завершения.

Можно ли получить или обменять удостоверение онлайн?

Да, часть услуг водители могут получить дистанционно. Подать заявку на обмен водительского удостоверения или восстановление утраченного или похищенного документа можно онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія.

Для этого необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи, BankID или Дія.Підпису и подать соответствующее заявление. После оформления документ может быть изготовлен и доставлен Укрпочтой или Новой почтой.

В то же время получить водительское удостоверение впервые онлайн невозможно, поскольку сдача теоретического и практического экзаменов происходит исключительно лично в сервисном центре МВД.

Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности.

«Несмотря на войну, алгоритм получения водительского удостоверения остается четко урегулированным законодательством. Все процедуры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и подтверждение надлежащих навыков управления транспортными средствами.

Сервисные центры МВД продолжают работать, чтобы граждане могли своевременно получать необходимые документы и пользоваться государственными услугами даже в сложных условиях военного времени.

Кроме того, консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88», — добавили в МВД.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БП ВС определила: в объединенных производствах субъект продления сроков определяется по дате начала первого производства

Великая Палата Верховного Суда разъяснила, что в объединенных производствах применяется процессуальный режим того производства, которое было начато ранее, и именно он определяет субъекта продления сроков.

Через ограниченную систему контроля Украина теряет около 20 млрд грн в сфере игорного бизнеса каждый год

ТСК опубликовала отчет о своей работе: Украина недополучает миллиарды из-за слабого контроля игорного бизнеса и невыполнения обязательств перед МВФ.

«Серый экспорт» на миллиарды: что показал отчет ВСК по расследованию схем невозврата валютной выручки

Парламентская комиссия представила отчет о системных нарушениях во внешнеэкономической деятельности.

Лечение за рубежом и новые гарантии для пациентов: Минздрав обнародовал законопроект

Законопроект регулирует вопросы трансграничного лечения, компенсации расходов и информационной поддержки пациентов, которые получают медицинскую помощь за пределами страны

Каждое седьмое решение в общих судах обнародовано несвоевременно: статистика ЕГРСР

Исследование показателей работы судов доказывает: судебная система нуждается в немедленной оптимизации нагрузки и кадровом наполнении для преодоления задержек внесения судебных решений в реестр.

