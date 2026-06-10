Можно ли прервать отпуск по уходу за ребенком и снова оформить его: разъяснение

В Украине женщины могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет в любой момент после рождения ребенка, а также прерывать и возобновлять его при необходимости.

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Женщина имеет право после отпуска в связи с беременностью и родами оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Такое право предусмотрено частью третьей статьи 179 Кодекса законов о труде Украины и частью первой статьи 18 Закона Украины «Об отпусках». Оба вида отпусков относятся к социальным.

В то же время законодательство не обязывает работницу оформлять отпуск по уходу за ребенком сразу после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет предоставляется по желанию женщины. Он может быть использован как полностью, так и частично в течение установленного периода — до достижения ребенком трехлетнего возраста. При необходимости работница может неоднократно прерывать такой отпуск, выходить на работу, а затем снова оформлять его. Об этом сообщает Федерация профсоюзов.

Вместе с тем, в соответствии с частью десятой статьи 10 КЗоТ, в случае досрочного прекращения отпуска женщина должна уведомить работодателя о своем намерении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

Также законодательство позволяет оформлять отпуск по уходу за ребенком с любого дня по желанию работницы, в том числе с выходного, праздничного или нерабочего дня. Это связано с тем, что продолжительность отпусков в Украине исчисляется в календарных днях.

При этом действующие нормы не содержат требований об обязательном предоставлении такого отпуска исключительно с рабочего дня, а также не устанавливают запрета на его оформление с выходного, праздничного или нерабочего дня.

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