  1. В Украине

Можно ли прервать отпуск по уходу за ребенком и снова оформить его: разъяснение

07:36, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине женщины могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет в любой момент после рождения ребенка, а также прерывать и возобновлять его при необходимости.
Можно ли прервать отпуск по уходу за ребенком и снова оформить его: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина имеет право после отпуска в связи с беременностью и родами оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Такое право предусмотрено частью третьей статьи 179 Кодекса законов о труде Украины и частью первой статьи 18 Закона Украины «Об отпусках». Оба вида отпусков относятся к социальным.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время законодательство не обязывает работницу оформлять отпуск по уходу за ребенком сразу после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет предоставляется по желанию женщины. Он может быть использован как полностью, так и частично в течение установленного периода — до достижения ребенком трехлетнего возраста. При необходимости работница может неоднократно прерывать такой отпуск, выходить на работу, а затем снова оформлять его. Об этом сообщает Федерация профсоюзов.

Вместе с тем, в соответствии с частью десятой статьи 10 КЗоТ, в случае досрочного прекращения отпуска женщина должна уведомить работодателя о своем намерении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

Также законодательство позволяет оформлять отпуск по уходу за ребенком с любого дня по желанию работницы, в том числе с выходного, праздничного или нерабочего дня. Это связано с тем, что продолжительность отпусков в Украине исчисляется в календарных днях.

При этом действующие нормы не содержат требований об обязательном предоставлении такого отпуска исключительно с рабочего дня, а также не устанавливают запрета на его оформление с выходного, праздничного или нерабочего дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Украина отпуск беременность и роды трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Закон о налоге на OLX расширили: алкоголь онлайн будут продавать только через «Дію»

Государство будет блокировать интернет-магазины за 3 дня.

Судебный контроль над тайной следствия: почему Сергей Власенко предлагает ограничить утечки информации

Сергей Власенко в комментарии для «Судебно-юридической газеты» объяснил, что новый проект лишь вводит судебный контроль за распространением чувствительной информации, а не цензуру.

Комитет Верховной Рады поддержал декриминализацию порнографии между совершеннолетними

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рекомендовал парламенту принять за основу законопроект об усилении ответственности за изготовление и распространение детской порнографии.

Суд отменил приговор по делу об избиении во Львовской области, поскольку эксперт самостоятельно собирал материалы для проведения экспертизы

ВС пришел к выводу, что если судебно-медицинская экспертиза проведена на основании документов, которые эксперт получил самостоятельно, такое доказательство может быть признано недопустимым.

ВСП поставил паузу в деле судьи ОАСК Владимира Келеберды: причина — неявка

ВСП удовлетворил ходатайство защитника судьи об отложении рассмотрения дела из-за неявки в заседание судьи Владимира Келеберды, который уже более года отстранен от правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]