  1. В Україні

Чи можна перервати відпустку для догляду за дитиною та знову оформити її: роз’яснення

07:36, 10 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні жінки можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років у будь-який момент після народження дитини, а також переривати та поновлювати її за потреби.
Чи можна перервати відпустку для догляду за дитиною та знову оформити її: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жінка має право після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таке право передбачене частиною третьою статті 179 Кодексу законів про працю України та частиною першою статті 18 Закону України «Про відпустки». Обидва види відпусток належать до соціальних.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас законодавство не зобов’язує працівницю оформлювати відпустку для догляду за дитиною одразу після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років надається за бажанням жінки. Вона може бути використана як повністю, так і частково протягом встановленого періоду — до досягнення дитиною трирічного віку. За потреби працівниця може неодноразово переривати таку відпустку, виходити на роботу, а згодом знову оформлювати її. Про це інформує Федерація профспілок.

Разом із тим, відповідно до частини десятої статті 10 КЗпП, у разі дострокового припинення відпустки жінка повинна повідомити роботодавця про свій намір не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.

Також законодавство дозволяє оформлювати відпустку для догляду за дитиною з будь-якого дня за бажанням працівниці, зокрема з вихідного, святкового або неробочого. Це пов’язано з тим, що тривалість відпусток в Україні обчислюється у календарних днях.

При цьому чинні норми не містять вимог щодо обов’язкового надання такої відпустки лише з робочого дня, а також не встановлюють заборони на її оформлення з вихідного, святкового чи неробочого дня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Україна відпустка вагітність та пологи трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Служба в СБУ не дає військовим автоматичних пільг на конкурс суддів: ВП ВС підтримала ВККС

Велика Палата підтвердила відмову ВККС у допуску до добору: суд зазначив, що служба в СБУ без підтвердження військового формування не дає права на продовжені строки.

Закон про податок на ОLX розширили: алкоголь онлайн продадуть тільки через «Дію»

Держава блокуватиме інтернет-магазини за 3 дні.

Судовий контроль над таємницею слідства: чому Сергій Власенко пропонує обмежити витоки інформації

Сергій Власенко в коментарі для «Судово-юридичної газети» пояснив, що новий проєкт лише вводить судовий контроль за поширенням чутливої інформації, а не цензуру.

Комітет Верховної Ради підтримав декриміналізацію порнографії між повнолітніми

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

Суд скасував вирок у справі про побиття на Львівщині, оскільки експерт самостійно збирав матеріали для експертизи

ВС вирішив, що якщо судово-медична експертиза проведена на підставі документів, які експерт отримав самостійно, такий доказ може бути визнаний недопустимим.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]