Чи можна перервати відпустку для догляду за дитиною та знову оформити її: роз’яснення

В Україні жінки можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років у будь-який момент після народження дитини, а також переривати та поновлювати її за потреби.

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Жінка має право після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таке право передбачене частиною третьою статті 179 Кодексу законів про працю України та частиною першою статті 18 Закону України «Про відпустки». Обидва види відпусток належать до соціальних.

Водночас законодавство не зобов’язує працівницю оформлювати відпустку для догляду за дитиною одразу після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років надається за бажанням жінки. Вона може бути використана як повністю, так і частково протягом встановленого періоду — до досягнення дитиною трирічного віку. За потреби працівниця може неодноразово переривати таку відпустку, виходити на роботу, а згодом знову оформлювати її. Про це інформує Федерація профспілок.

Разом із тим, відповідно до частини десятої статті 10 КЗпП, у разі дострокового припинення відпустки жінка повинна повідомити роботодавця про свій намір не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.

Також законодавство дозволяє оформлювати відпустку для догляду за дитиною з будь-якого дня за бажанням працівниці, зокрема з вихідного, святкового або неробочого. Це пов’язано з тим, що тривалість відпусток в Україні обчислюється у календарних днях.

При цьому чинні норми не містять вимог щодо обов’язкового надання такої відпустки лише з робочого дня, а також не встановлюють заборони на її оформлення з вихідного, святкового чи неробочого дня.

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