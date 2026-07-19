Верховний Суд дозволив вимагати компенсацію, якщо спадщину вже неможливо перерозподілити

Якщо право на спадщину підтвердили вже після її розподілу, а повернути майно в натурі неможливо, спадкоємець може отримати грошову компенсацію.

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Якщо після підтвердження права особи на спадкування здійснити перерозподіл спадкового майна в натурі вже неможливо, спадкоємець має право вимагати грошову компенсацію вартості своєї частки.

Касаційний цивільний суд підтвердив законність рішень судів, які визнали за чоловіком померлої право на спадкування 1/3 квартири та стягнули на його користь понад 801 тис. грн компенсації, оскільки здійснити перерозподіл спадщини в натурі вже було неможливо.

У справі № 344/15407/22 Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які визнали за позивачем право на спадкування 1/3 частки квартири та стягнули з інших спадкоємців по 400 765 грн компенсації вартості його спадкової частки.

Обставини справи

Після смерті жінки відкрилася спадщина, до складу якої увійшла квартира в Івано-Франківську. Заяви про прийняття спадщини подали її чоловік та двоє дітей.

Втім нотаріус відмовив чоловікові у видачі свідоцтва про право на спадщину, оскільки між ним і дітьми померлої тривав багаторічний судовий спір щодо дійсності їхнього шлюбу.

Справа про шлюб неодноразово переглядалася судами. У результаті нового розгляду суди встановили, що хоча на момент укладення шлюбу у 2001 році існували обставини, які перешкоджали його визнанню в Україні, після їх усунення шлюб є дійсним з 26 січня 2005 року. Саме ці обставини набули преюдиційного значення у справі про спадкування. Оскільки спадкодавиця померла вже після цієї дати, чоловік є її законним чоловіком та спадкоємцем першої черги.

Поки тривав цей спір, на підставі судового рішення, яке на той момент набрало законної сили, але згодом було скасоване, діти зареєстрували право власності на квартиру по 1/2 частині кожен. Після цього один із спадкоємців продав свою частку квартири третій особі.

Після остаточного судового підтвердження права чоловіка на спадкування він звернувся до суду з вимогою визнати за ним право на 1/3 спадщини та стягнути компенсацію вартості належної йому частки.

Що вирішили суди

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що чоловік є спадкоємцем першої черги нарівні з двома дітьми померлої, тому кожному зі спадкоємців належить по 1/3 спадкового майна.

Водночас суди відмовили у вимозі про внесення змін до свідоцтв про право на спадщину. Вони звернули увагу, що у цій справі право власності відповідачів виникло не на підставі свідоцтв про право на спадщину, а на підставі судового рішення, яке пізніше було скасоване.

Оскільки спадкове майно не збереглося у спадкоємців у тому вигляді, який дозволяв би здійснити його перерозподіл у натурі, адже одна із часток квартири була відчужена третій особі, суди застосували механізм грошової компенсації.

За результатами судової експертизи ринкова вартість квартири становила 2 404 591 грн. Вартість належної позивачу 1/3 частки була визначена у 801 530 грн, які суд стягнув порівну з двох відповідачів — по 400 765 грн з кожного.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд погодився з такими висновками.

Верховний Суд зазначив, що після остаточного підтвердження права позивача на спадкування спадщина підлягає перерозподілу між усіма спадкоємцями.

Колегія суддів звернула увагу на положення статті 1280 ЦК України, відповідно до яких спадкоємець, право якого було підтверджено після розподілу спадщини, може вимагати передання йому частини майна в натурі, а якщо це вже неможливо — виплати грошової компенсації.

У цій справі здійснити перерозподіл спадщини в натурі було неможливо, оскільки один із спадкоємців відчужив свою частку квартири за відплатним договором. Тому обраний позивачем спосіб захисту шляхом стягнення грошової компенсації є належним.

Щодо позовної давності

Верховний Суд також відхилив доводи відповідачки про пропуск позовної давності.

Колегія суддів погодилася з висновками судів попередніх інстанцій, що до завершення спору про дійсність шлюбу позивач не мав остаточно підтвердженого судом права на спадкування. Саме від результату цієї справи залежало підтвердження його статусу спадкоємця.

Оскільки рішення у справі про дійсність шлюбу набрало законної сили 22 вересня 2022 року, а вже 12 грудня 2022 року позивач звернувся з новим позовом, підстав для застосування позовної давності не було.

Висновок

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення та підтвердив законність рішень судів попередніх інстанцій.

Таким чином, КЦС ВС підтвердив, що якщо право особи на спадкування було остаточно встановлене після розподілу спадщини, а здійснити її перерозподіл у натурі вже неможливо, зокрема через відчуження частини спадкового майна, такий спадкоємець має право вимагати грошову компенсацію вартості належної йому спадкової частки.

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